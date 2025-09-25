Bildergalerie: Spieka gewinnt im Elfmeterschiessen

Die Hausherren hatten einen Traumstart und gingen früh in Führung. Lennart Moltzahn sorgte auf dem Sportplatz in Wellen für das 1:0. Danach übernahm der Tabellenführer der 1. Kreisklasse das Kommando und glich nach einer halben Stunde durch Jan-Niklas Kersten aus.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich Leon Corovic auf der linken Seite durch und brachte die Kugel zur erneuten Beverstedter Führung im Netz unter (48.). Nun wurde das Spiel immer hitziger, doch der souverän leitende Schiedsrichter Jonas Prüser behiel die Partie im Griff. Dem erneuten Ausgleich ging zunächst ein Feldverweis der Beverstedter voraus und nur eine Minute später musste Florian Alexander nach zwei Unsportlichkeiten und Verwarnungen den Platz verlassen. Jarno Krahl traf dann zum 2:2 (50.) für die Gäste.

Es folgten 40 Minuten voller intensiven Zweikämpfen, viel Gerede, Gelben Karten und Chancen auf beiden Seiten. Auch wenn die Gäste davon die besseren Gelegenheiten hatten, tauchten auch die Beverstedter wiederholt gefährlich vor dem Kasten von Mitja Bieren auf. Ein Tor fiel bis zum Schlusspfiff nicht mehr und die Entscheidung musste vom Punkt fallen. Hier hatte der SV Spieka am Ende die etwas besseren Nerven.