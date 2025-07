– Foto: FuPa Lüneburg

Bildergalerie: Holscher-Doppelpack gegen Aschwarden MTV Bokel in Runde 2 nach einem 2:0-Heimsieg gegen Osterholzer Bezirksligisten Verlinkte Inhalte Bezirkspokal MTV Bokel Aschwarden

Der MTV Bokel ist nach einem 2:0-Sieg über den SV Aschwarden in die 2. Runde des Bezirkspokal eingezogen.

Zwei Tage nach dem Deichbrand-Wochenende traf der MTV Bokel im Bezirkspokal auf den SV Aschwarden und setzte sich mit 2:0 durch. Nach einem ereignisarmen Beginn brachte Mathis Holscher die Heimelf in der 25. Minutel mit einem Abstauber nach einem Freistoß von Simon Friese in Führung. Kurz vor der Pause verwandelte Holscher einen Handelfmeter zum 2:0. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zu einigen Abschlüssen, doch Keeper Joel Pehn hielt die Null für den MTV. In der zweiten Runde empfängt der MTV nun den Landesligisten SV Drochtersen/Assel II.