Bildergalerie: Hollen steht als erster Finalist fest

Im spannenden Kreispokalspiel zwischen dem FC Lune und TSV Hollen-Nord setzten sich die Gäste mit 3:2 durch. Am gut besuchten Sportplatz am Reithornsweg traf Björn Buck kurz vor der Halbzeit zur Führung für die Gäste. Nach dem Wiederanpfiff erhöhten Tom Rahn und Rune Brandt auf 3:0 für den Favoriten. Nils Schäfer erzielte in der 69. Minute den Anschlusstreffer und es keimte noch einmal Hoffnung im Heimlager auf. Mark Brinschwitz drosch die Kugel in der 88. Minute zum 2:3 ins Netz und der TSV kam noch einmal ins Wanken. Kurz vor Spielende kam Lunes aufgerückter Keeper Muharrem Gülec noch einmal zum Kopfball, doch der Ball ging am Tor vorbei. Am Ende reichte die Zeit nicht mehr für den Lunestedter Ausgleich und der Kreisligist steht als erster Finalist fest.

Die zweite Partie zwischen den Sportfreunden aus Sahlenburg und der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel findet am Ostermontag statt.