Bildergalerie: Hagen/Uthlede glückt Auftakt im Pokal

Im Bezirkspokalspiel zwischen der TuSG Ritterhude und dem Landesligisten FC Hagen/Uthlede setzte sich die Gäste mit 3:1 durch. Keanu Marks brachte die Heimelf in der 34. Minute in Führung. Doch kurz vor der Halbzeit drehte Hagen/Uthlede auf: Luis Noé glich in der 44. Minute aus, gefolgt von Marcel Meyer, der in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 2:1 erzielte. In der 83. Minute machte Finn-Niklas Klaus den Einzug in die nächste Runde für die Gäste perfekt.