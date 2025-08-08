Bildergalerie: Geestland II glückt der Saisonstart

Der FC Geestland II eröffnete gegen die SG Beverstedt/Wellen die 1. Kreisklasse und setzte gleich ein Ausrufezeichen. Mit 4:0 gewann die Zweitvertretung des FC gegen die SG Beverstedt/Wellen, die nicht als Aussenseiter ins Spiel ging. Bilder der Partie seht ihr hier:

Am Donnerstag startete die 1. Kreisklasse Cuxhaven mit einem beeindruckenden Auftritt des FC Geestland II, der die SG Beverstedt/Wellen mit 4:0 auf dem Sportplatz in Köhlen besiegte. In der 21. Minute fiel das erste Tor für Geestland: Miguel Jones bekam einen langen Ball von Sebastian Hoppe, setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und traf zum 1:0. Nur eine Minute später folgte der nächste Tiefschlag gegen die Gäste aus Beverstedt. Jones blieb am Torhüter hängen, und Crispin von Kamp nutzte die Gelegenheit, um den Ball abgefälscht ins Netz zu befördern – 2:0.

Die SG Beverstedt/Wellen war ab der 39. Minute nur noch zu zehnt, denn Mika Westphal musste nach zwei Gelben Karten den Platz vorzeitig verlassen. Das spielte den Hausherren in die Karten.