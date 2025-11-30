Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Bildergalerie
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Andreas Harneit
Bildergalerie: FC Hagen/Uthlede punktet im Teufelsmoor
Der FC Hagen/Uthlede war ganz nah dran am Sieg gegen die Moorteufel aus Bornreihe. Bilder der Partie seht ihr hier:
Nach Treffern von Marcel Meyer und Shaun Minns, sowie einen Gegentreffer von Loris Menger, führte der FC bis in die Schlussphase der Partie. Julian Schiereck rettete mit seinem Tor zum 2:2 zumindest einen Punkt für die Hausherren gegen engagierte Gäste.