– Foto: Andreas Harneit

Bildergalerie: FC Hagen/Uthlede punktet im Teufelsmoor

Später Ausgleich rettet Bornreihe einen Punkt

Landesliga Lüneburg
Bornreihe
Hagen/Uthl.

Der FC Hagen/Uthlede war ganz nah dran am Sieg gegen die Moorteufel aus Bornreihe. Bilder der Partie seht ihr hier:

Nach Treffern von Marcel Meyer und Shaun Minns, sowie einen Gegentreffer von Loris Menger, führte der FC bis in die Schlussphase der Partie. Julian Schiereck rettete mit seinem Tor zum 2:2 zumindest einen Punkt für die Hausherren gegen engagierte Gäste.

Heute, 14:00 Uhr
SV BW Bornreihe
SV BW BornreiheBornreihe
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
2
2

