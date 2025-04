Bildergalerie: FC Hagen/Uthlede III gewinnt alles und ist Meister

19 Siege in 19 Spielen, 144 erzielte Treffer und nur sieben Gegentore. Der FC Hagen/Uthlede III hat die Meisterschaft nun auch rechnerisch eingetütet. FuPa Cuxhaven gratuliert zu dieser beeindruckenden Saison.

Mit Jan Hasselmann und Kilian Tienken ragen zwei Kicker aus dem Team heraus, die vorher in der ersten Mannschaft des FC H/U Leistungsträger waren. Hasselmann erzielte bisher 38 Treffer und Kilian Tienken war 26 mal erfolgreich. Aber auch die Mitspieler der beiden fügten sich in ihre Rollen ein und zeigten Woche für Woche starke Leistungen, die ihre Gegner verzweifeln ließen. Dass die Mannschaft für die 3. Kreisklasse eigentlich zu stark ist, stellte sie immer wieder unter Beweis, doch kann man es ihr nicht zum Vorwurf machen. Mit nur acht Verwarnungen war der FC H/U III zudem eine der fairsten Mannschaften in der Liga und ging mit ihrer Überlegenheit sportlich um.