Bilanz zur Winterpause – Frauen Bezirksliga 02 Oberbayern

Nach einer spannenden Hinrunde in der Frauen Bezirksliga 02 Oberbayern geht es in die Winterpause. Zeit für eine Analyse der bisherigen Saisonverläufe.

An der Tabellenspitze thront der SV 1880 München mit 25 Punkten aus 10 Spielen. Mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 34:9 und nur einer Niederlage zeigt der SV eine starke Defensiv- und Offensivleistung. Dicht dahinter folgt der FC Gerolfing mit 24 Punkten, ungeschlagen und ebenfalls torhungrig (36:12 Tore). Der SV Untermenzing komplettiert die Top 3 mit 22 Punkten und einer soliden Torausbeute von 31:14.

Der SC Huglfing und der MTV Dießen am Ammersee teilen sich mit jeweils 17 Punkten den vierten Platz. Beide Teams zeigen konstante Leistungen, insbesondere in der Defensive. Der ESV München Freimann liegt mit 15 Punkten im Mittelfeld und überzeugt durch Ausgeglichenheit – fünf Siege und fünf Niederlagen.

Abstiegskampf:

Am Tabellenende findet sich der TSV Otterfing mit nur 3 Punkten aus 9 Spielen. Auch der TSV Neuried und der TSV Gilching-Argelsried II müssen mit jeweils 7 Punkten um den Klassenerhalt bangen. Besonders bemerkenswert ist die Leistung der SG Puchheim / Gröbenzell, die trotz 34 geschossener Tore nur 9 Punkte einfahren konnte – ein Zeichen für Defensivprobleme.

Auf- und Abstieg:

Laut aktuellem Stand wird ein Team direkt aufsteigen, während es keine Relegationsspiele für Auf- oder Abstieg gibt. Ein Team wird direkt absteigen. Somit bleibt der Abstiegskampf genauso spannend wie das Rennen um die Meisterschaft.

Ausblick:

Die Rückrunde verspricht weiterhin packende Duelle. Vor allem das Rennen um den Aufstieg zwischen dem SV 1880 München, dem FC Gerolfing und dem SV Untermenzing wird für Spannung sorgen. Im Tabellenkeller müssen der TSV Otterfing, der TSV Neuried und der TSV Gilching-Argelsried II dringend Punkte sammeln, um den Abstieg zu vermeiden.

>>>Hier gehts zur Torschützenliste der Frauen Bezirksliga 02 Oberbayern