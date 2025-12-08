Bilanz zur Winterpause der Kreisliga 2 München

Die Hinrunde der Kreisliga 2 München ist abgeschlossen und liefert spannende Erkenntnisse im Aufstiegs- wie auch im Abstiegskampf. Nach 14 bzw. 15 Partien zeigt sich ein klares Bild an der Tabellenspitze, während der Abstiegskampf intensive Spannung verspricht.

An der Tabellenspitze thront souverän der FC Kosova München. Mit 13 Siegen, 2 Unentschieden und ohne eine einzige Niederlage hat der Herbstmeister beeindruckende 41 Punkte gesammelt. Das Torverhältnis von 48:13 unterstreicht die Dominanz sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

Dicht dahinter folgt der SV München West, der ebenfalls eine starke Hinrunde spielte. Mit 36 Punkten aus 15 Spielen und einem imposanten Torverhältnis von 55:14 bleibt der Kampf um den direkten Aufstieg spannend.

Der FC Fürstenried (31 Punkte) und TSV 1860 München III (ebenfalls 31 Punkte) liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Relegationsplatz. Beide Teams überzeugen durch stabile Leistungen und werden in der Rückrunde um jeden Punkt kämpfen.

Gesichertes Mittelfeld

Das Mittelfeld wird angeführt von DJK Pasing mit 25 Punkten. Dahinter reihen sich FC Alte Haide - DSC München und FC Neuhadern München mit jeweils 19 Punkten ein. Diese Teams haben einen komfortablen Abstand zu den Abstiegsrängen, sollten jedoch wachsam bleiben.

Abstiegskampf in vollem Gange

Der Abstiegskampf verspricht große Dramatik. Aktuell stehen TSG Pasing (9 Punkte), TSV Gräfelfing (11 Punkte) und FT München Gern (ebenfalls 11 Punkte) unter Druck. Doch auch TSV Großhadern (13 Punkte) und FC Teutonia München (15 Punkte) sind noch nicht sicher.

Fazit zur Winterpause

Die Ausgangslage verspricht eine spannende Rückrunde. Während der FC Kosova München klar auf Kurs Richtung Aufstieg ist, bleibt der Kampf um den Relegationsplatz und den Klassenerhalt hochspannend. Die Fans dürfen sich auf viele emotionale Duelle freuen.

