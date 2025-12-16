Bilanz zur Winterpause der Kreisliga 2 Inn/Salzach

Nach 13 gespielten Partien in der Kreisliga 2 Inn/Salzach zeichnet sich ein spannendes Bild an der Tabellenspitze sowie im Abstiegskampf ab.

An der Tabellenspitze thront souverän der TuS Prien am Chiemsee mit 31 Punkten. Mit einer beeindruckenden Bilanz von 9 Siegen und 4 Unentschieden ist das Team noch ungeschlagen. Besonders überzeugt hat die stabile Defensive mit nur 7 Gegentoren.

Der Kampf um den Relegationsplatz bleibt spannend: SC Anger und SV Söchtenau teilen sich mit jeweils 22 Punkten den dritten Platz, wobei der SV Söchtenau mit 30 erzielten Treffern die torgefährlichste Offensive der Spitzengruppe stellt.

Auf Rang zwei folgt der SV Seeon mit 25 Punkten. Trotz zwei Niederlagen konnte man sich durch konstantes Punktesammeln eine gute Ausgangsposition für den Aufstiegskampf erarbeiten.

Mittelfeld:

Das Tabellenmittelfeld ist eng umkämpft. Der TSV Teisendorf und der TSV Waging am See rangieren mit jeweils 19 Punkten auf den Plätzen fünf und sechs. Besonders auffällig: Der TSV Waging am See hat eine fast ausgeglichene Tordifferenz (21:17), was die Ausgeglichenheit des Teams unterstreicht.

Der SV Linde Tacherting, SV Oberteisendorf und SV Schloßberg liegen dicht beieinander (18 bzw. 17 Punkte), was für eine spannende Rückrunde spricht.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller geht es ebenfalls eng zu. Der TSV Bad Endorf und der TuS Engelsberg haben jeweils 15 Punkte, befinden sich aber nur knapp über den Relegationsplätzen.

Der DJK Weildorf (14 Punkte), SV Ruhpolding (11 Punkte) und der TSV Fridolfing (10 Punkte) kämpfen um den Klassenerhalt. Besonders der TSV Fridolfing muss in der Rückrunde dringend punkten, um den direkten Abstieg zu vermeiden.

Ausblick:

Mit nur einem direkten Aufsteiger und einem weiteren Relegationsplatz bleibt der Aufstiegskampf spannend. Im Abstiegskampf müssen besonders die Teams ab Platz 10 wachsam bleiben, da neben zwei direkten Abstiegsplätzen auch zwei Relegationsränge drohen.

>>>Hier gehts zur Torschützenliste Kreisliga 2 Inn/Salzach