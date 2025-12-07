Bilanz zur Winterpause der Kreisliga 1 München

Die Hinrunde der Kreisliga 1 München ist abgeschlossen, und die Tabelle zeigt ein spannendes Rennen um den Aufstieg sowie einen erbitterten Kampf gegen den Abstieg. Hier ist die Bilanz zur Winterpause:

An der Tabellenspitze liefern sich der 1. FC Türk Sport Garching, der FSV Harthof München und der SV Lohhof ein packendes Rennen. Alle drei Teams stehen mit 33 Punkten fast gleichauf. Der 1. FC Türk Sport Garching beeindruckt mit einer makellosen Bilanz ohne Niederlage (10 Siege, 3 Remis) und der besten Offensive (43 Tore). Der FSV Harthof München besticht durch eine stabile Defensive (nur 13 Gegentore) und ist das einzige Team mit 11 Siegen. Der SV Lohhof zeigt sich ebenfalls konstant und hat mit 41 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga.

Der SV Olympiadorf München ist mit 32 Punkten dicht dran und bleibt mit 9 Siegen und ohne Niederlage ein ernstzunehmender Kandidat für den Aufstieg. Der TSV Allach München (29 Punkte) und der SV Sulzemoos (28 Punkte) halten ebenfalls den Anschluss, auch wenn sie in der Rückrunde auf Ausrutscher der Spitzenteams hoffen müssen.

Solides Mittelfeld

Der SC Grüne Heide Ismaning (25 Punkte) hat sich im sicheren Mittelfeld etabliert. Dahinter klafft bereits eine größere Lücke zu den Teams der unteren Tabellenhälfte wie der SpVgg Feldmoching (18 Punkte), die trotz einer negativen Tordifferenz noch komfortabel im Mittelfeld rangiert.

Kampf gegen den Abstieg

Im unteren Tabellendrittel kämpfen der TSV 1865 Dachau II (13 Punkte), der SV Weichs (11 Punkte), der TSV Eintracht Karlsfeld II (11 Punkte) und der TSV Moosach-Hartmannshofen (10 Punkte) um den Klassenerhalt. Besonders brisant wird es für den TSV Arnbach (4 Punkte) und den VfR Garching II (3 Punkte), die mit nur einem Sieg bzw. keinem Punktgewinn in den letzten Spielen vor der Winterpause klare Abstiegskandidaten sind.

Ausblick auf die Rückrunde

Mit einem direkten Aufstiegsplatz und einem Relegationsplatz bleibt das Rennen um den Titel spannend. Gleichzeitig steigt der Druck im Abstiegskampf, da zwei Teams direkt absteigen und zwei weitere in die Relegation müssen.

