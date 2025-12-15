Bilanz zur Winterpause der Kreisliga 1 Inn/Salzach

Die Hinrunde der Kreisliga 1 Inn/Salzach ist abgeschlossen, und die Mannschaften gehen mit teils unterschiedlichen Gefühlen in die Winterpause. Die Tabelle zeigt ein spannendes Rennen um den Aufstieg, während im Tabellenkeller der Kampf gegen den Abstieg intensiv bleibt.

An der Tabellenspitze thront der TuS Raubling mit 27 Punkten aus 14 Spielen. Mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 41:18 stellen sie die torhungrigste Offensive der Liga. Acht Siege, drei Remis und nur drei Niederlagen zeigen die Konstanz des Teams.

Der FC Grünthal folgt dicht dahinter mit 26 Punkten. Besonders auffällig ist die starke Defensive mit nur 20 Gegentoren. Knapp dahinter rangiert der SV Reichertsheim, der trotz eines Spiels weniger mit 24 Punkten auf Tuchfühlung bleibt. Ihre starke Torausbeute (30 Treffer) unterstreicht den Offensivdrang.

Kampf um den Relegationsplatz:

Für den Relegationsplatz zum Aufstieg sind die SG Tüßling - Teising und der ASV Großholzhausen mit jeweils 22 Punkten im Rennen. Beide Teams zeigen eine ausgeglichene Bilanz und könnten mit einer guten Rückrunde noch nach oben angreifen.

Solides Mittelfeld:

Der SV 66 Oberbergkirchen und der TSV Reischach belegen mit 21 Punkten solide Mittelfeldplätze. Beide Mannschaften zeichnen sich durch kompakte Defensivleistungen aus. Der TSV Neuötting und der SV Westerndorf St. Peter folgen mit 18 bzw. 16 Punkten und sollten den Blick dennoch vorsichtig nach unten richten.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller kämpfen der TSV Buchbach II, der SV Mehring, der TSV Emmering und der ASV Flintsbach um den Klassenerhalt. Besonders der ASV Flintsbach hat mit nur sieben Punkten und der schwächsten Offensive (10 Tore) eine herausfordernde Rückrunde vor sich.

Fazit:

Die Kreisliga 1 Inn/Salzach verspricht eine spannende Rückrunde, in der sowohl der Aufstieg als auch der Abstieg hart umkämpft sein werden. Während der TuS Raubling die besten Chancen auf den direkten Aufstieg hat, werden die Verfolger alles daran setzen, den Druck hochzuhalten. Am Tabellenende wird der Kampf um den Klassenerhalt wohl bis zum letzten Spieltag spannend bleiben.

