Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 6 München

Die Hinrunde der Saison in der Kreisklasse 6 München ist beendet, und die Tabelle zeigt ein spannendes Bild mit deutlichen Leistungsunterschieden an beiden Enden. Nach packenden Spielen, überraschenden Ergebnissen und einigen Höhen und Tiefen der Teams ergibt sich folgendes Bild:

An der Tabellenspitze thront der TSV Poing mit beeindruckenden 35 Punkten aus 15 Spielen. Mit 11 Siegen, nur 2 Niederlagen und einem Torverhältnis von 43:14 hat das Team eine starke Dominanz gezeigt. Dahinter folgen punktgleich der FC Dreistern-Neutrudering und der TSV Grafing mit je 29 Punkten. Während der FC Dreistern-Neutrudering ein Spiel weniger absolviert hat, überzeugt der TSV Grafing mit einer starken Offensive (37 Tore).

Der TSV Feldkirchen und der SV Hohenlinden sind ebenfalls in Reichweite der Aufstiegsplätze. Beide Teams haben erst 13 Spiele absolviert und könnten im Nachholprogramm noch Boden gutmachen.

Das Mittelfeld ist hart umkämpft: Der ATSV Kirchseeon, die SpVgg Höhenkirchen sowie die Reserve-Teams des VfB Forstinning II und des TSV Zorneding II liefern sich ein enges Rennen. Diese Teams zeigen zwar Schwankungen in der Konstanz, sind jedoch jederzeit für Überraschungen gut. Gerade die Defensive könnte bei einigen Mannschaften der Schlüssel zu weiteren Erfolgen sein.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller wird es eng. Der Putzbrunner SV und der TSV Haar kämpfen mit 12 Punkten um den Klassenerhalt. Besonders kritisch ist die Lage beim TSV Hohenbrunn (9 Punkte) und dem Schlusslicht ASV Glonn (6 Punkte). Der Abstiegskampf verspricht große Spannung, da sowohl der direkte Abstieg als auch der Relegationsplatz noch offen sind.

Ausblick:

Mit einem Aufstiegsplatz, einem Relegationsplatz nach oben und unten sowie einem direkten Absteiger bleibt es spannend. Der TSV Poing hat die besten Chancen auf den direkten Aufstieg, während der Kampf um die Relegationsplätze sowohl oben als auch unten in der Tabelle noch völlig offen ist.

>>>Hier gehts zur Torschützenliste Kreisklasse 6 München