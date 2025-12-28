Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 5 München

Die Hinrunde der Kreisklasse 5 München ist beendet, und die Tabelle zeigt spannende Entwicklungen sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller.

An der Tabellenspitze thront souverän der FC Stern München mit beeindruckenden 40 Punkten aus 15 Spielen. Mit nur einer Niederlage und einem Torverhältnis von 60:17 zeigt der FC Stern nicht nur offensive Stärke, sondern auch defensive Stabilität.

Der ESV München-Ost komplettiert die Top 3 mit 30 Punkten. Mit 53 Treffern gehört auch er zu den torgefährlichsten Teams der Liga.

Dicht dahinter folgt der SV Gartenstadt Trudering mit 36 Punkten. Auch sie konnten nur eine Niederlage verbuchen und überzeugen mit 53 erzielten Toren. Der Kampf um den direkten Aufstieg verspricht in der Rückrunde spannend zu bleiben.

Mittelfeld:

Im Verfolgerfeld befinden sich der SV-DJK Taufkirchen und der FC Biberg, beide mit 29 Punkten. Beide Teams zeigen eine ausgeglichene Leistung und könnten bei einer starken Rückrunde noch in den Aufstiegskampf eingreifen.

Der FC Phönix München II (23 Punkte) und der NK Hajduk 1970 München (22 Punkte) bilden das sichere Mittelfeld und haben nach oben wie nach unten genügend Puffer.

Abstiegskampf:

Spannung herrscht auch im Tabellenkeller. Derzeit belegt RB Petrolspor München mit 0 Punkten und einem desaströsen Torverhältnis von 15:165 den letzten Platz – der direkte Abstieg ist kaum noch zu vermeiden.

Der Relegationsplatz ist aktuell von SVN München II mit 8 Punkten besetzt. Knapp davor liegen Arcadia Messestadt (10 Punkte) und FC Niksar Spor (13 Punkte), die in der Rückrunde um den Klassenerhalt kämpfen müssen.

Ausblick:

Mit nur einem direkten Aufsteiger und einem Relegationsplatz bleibt der Kampf um die Spitze spannend. Gleichzeitig sorgt der harte Abstiegskampf für Nervenkitzel bis zum letzten Spieltag. Die Rückrunde verspricht packende Duelle und dramatische Entscheidungen in der Kreisklasse 5 München.

