Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 4 München

Die Hinrunde der Kreisklasse 4 München ist abgeschlossen, und es zeigt sich ein spannendes Bild an der Tabellenspitze sowie im Abstiegskampf. Die Vereine haben packende Spiele geliefert, geprägt von torreichen Partien und überraschenden Wendungen.

Mit beeindruckenden 34 Punkten aus 14 Spielen führt SV Akgüney Spor München die Tabelle an. Das Team glänzt mit einer überragenden Tordifferenz von 64:18 und lediglich zwei Niederlagen. Ihre Offensivkraft macht sie zum Topfavoriten für den direkten Aufstieg.

Nur einen Punkt dahinter folgt SpVgg Thalkirchen mit 33 Punkten aus 15 Partien. Auch sie überzeugen mit einem starken Torverhältnis von 64:25. SC München liegt mit 32 Punkten dicht dahinter und hält sich mit einer stabilen Defensive und 58 erzielten Toren im Aufstiegsrennen.

Mittelfeld der Tabelle – Enges Rennen um die Plätze

Der TSV München-Ost (28 Punkte) behauptet sich auf Platz 4, gefolgt von TSV Milbertshofen mit 23 Punkten. Im Mittelfeld tummeln sich BSC Sendling München, TSV Turnerbund München und FC Hertha München 1922, die allesamt kleine Serien starten müssen, um weiter nach oben zu klettern.

Abstiegskampf – Spannung bis zum Schluss

Im Tabellenkeller kämpfen TSV München-Solln II, TSV 1860 München IV und SV München Laim um den Klassenerhalt. Besonders FC Bosna i Hercegovina München 1993 und FC Sportfreunde München stecken tief im Abstiegssumpf. Mit nur 6 Punkten hat FC Sportfreunde München die rote Laterne inne.

Hier geht es zur Torschützenliste KK4

Hier gehts zur Tabelle KK 4