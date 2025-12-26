Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 4 Donau/Isar

Zur Winterpause der Kreisklasse 4 Donau/Isar ergibt sich ein spannendes Bild mit klaren Favoriten und umkämpften Plätzen in der Abstiegszone. Nach zwölf Spieltagen zeigt sich folgendes Tableau:
Tabellenführer: SV Eichenried
Der SV Eichenried dominiert die Liga mit beeindruckenden 32 Punkten aus 12 Spielen. Mit einer Bilanz von 10 Siegen, 2 Unentschieden und keiner Niederlage sowie einem Torverhältnis von 55:16 stellt der Verein sowohl die beste Offensive als auch eine stabile Defensive. Der direkte Aufstieg scheint greifbar nah.
Verfolger: BSG Taufkirchen
Die BSG Taufkirchen bleibt mit 25 Punkten aus 11 Spielen der ärgste Verfolger. Acht Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zeigen eine starke Hinrunde. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand könnte man den Druck auf den Tabellenführer noch erhöhen.
Spannung im Kampf um den Relegationsplatz:
Türk Gücü Erding und der TuS Oberding liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Relegationsplatz. Beide Teams stehen bei 21 Punkten, wobei das Torverhältnis für Türk Gücü Erding spricht. Die Rückrunde verspricht hier besondere Spannung.
Mittelfeld der Tabelle:
Mit jeweils 17 Punkten teilen sich der FC Herzogstadt, der SC Kirchasch und der FC Forstern den soliden Mittelfeldbereich. In Lauerstellung folgt die SpVgg Neuching mit 15 Punkten, dicht gefolgt von der DJK Ottenhofen, die trotz defensiver Schwächen ebenfalls 15 Punkte sammeln konnte.
Abstiegskampf:
Im Tabellenkeller wird es eng: Die TSV Aspis Taufkirchen (13 Punkte) und die SpVgg Altenerding II (10 Punkte) müssen um den Klassenerhalt bangen. Besonders prekär ist die Lage für den FC Fraunberg (9 Punkte) und den FC Hohenpolding (7 Punkte), die aktuell die direkten Abstiegsplätze belegen.