Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 4 Donau/Isar

– Foto: Andreas Heilmaier

Zur Winterpause der Kreisklasse 4 Donau/Isar ergibt sich ein spannendes Bild mit klaren Favoriten und umkämpften Plätzen in der Abstiegszone. Nach zwölf Spieltagen zeigt sich folgendes Tableau:

Tabellenführer: SV Eichenried Der SV Eichenried dominiert die Liga mit beeindruckenden 32 Punkten aus 12 Spielen. Mit einer Bilanz von 10 Siegen, 2 Unentschieden und keiner Niederlage sowie einem Torverhältnis von 55:16 stellt der Verein sowohl die beste Offensive als auch eine stabile Defensive. Der direkte Aufstieg scheint greifbar nah.

Verfolger: BSG Taufkirchen Die BSG Taufkirchen bleibt mit 25 Punkten aus 11 Spielen der ärgste Verfolger. Acht Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen zeigen eine starke Hinrunde. Mit einem Nachholspiel in der Hinterhand könnte man den Druck auf den Tabellenführer noch erhöhen.