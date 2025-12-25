Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 3 Donau/Isar

Die Hinrunde der Kreisklasse 3 Donau/Isar ist abgeschlossen, und der Kampf um den Aufstieg sowie gegen den Abstieg verspricht auch in der Rückrunde spannend zu bleiben. Hier ist die Übersicht der bisherigen Leistungen der Teams.
An der Tabellenspitze thront SV Dietersheim mit 28 Punkten aus 13 Spielen. Mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 37:22 und nur drei Niederlagen präsentiert sich das Team als heißester Kandidat für den direkten Aufstieg.
Dicht auf den Fersen sind FVgg Gammelsdorf und SG Istanbul Moosburg, beide mit 25 Punkten. Während Gammelsdorf mit einer starken Defensive (nur 17 Gegentreffer) überzeugt, punktet Istanbul Moosburg mit einem ausgeglichenen Spielstil und nur zwei Niederlagen.
TSV Eching (22 Punkte) und SV Hörgertshausen (21 Punkte) lauern im Verfolgerfeld und könnten bei einer starken Rückrunde noch in den Aufstiegskampf eingreifen.
Im Mittelfeld der Tabelle rangieren SV Vötting-Weihenstephan (19 Punkte), BC Uttenhofen (18 Punkte) und SV Marzling (17 Punkte). Diese Teams zeigen wechselhafte Leistungen, haben jedoch noch Chancen, sich nach oben zu orientieren.
TSV Paunzhausen (15 Punkte), SpVgg Attenkirchen und SC Freising (jeweils 14 Punkte) bewegen sich im unteren Mittelfeld. Mit einer stabileren Rückrunde könnten sie sich von der Abstiegszone absetzen.
Im Tabellenkeller kämpfen SpVgg Mauern (12 Punkte), FC Neufahrn (11 Punkte) und SV Langenbach (8 Punkte) um den Klassenerhalt. Besonders SV Langenbach hat mit nur einem Saisonsieg und der zweitschlechtesten Defensive eine schwierige Lage.
Mit nur einem direkten Aufsteiger und einem Relegationsplatz bleibt der Aufstiegskampf spannend. Am Tabellenende droht einem Team der direkte Abstieg, während zwei weitere Vereine in die Relegation müssen. Die Rückrunde verspricht packende Duelle und viele Wendungen.