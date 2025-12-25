Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 3 Donau/Isar

– Foto: Andreas Eltschig

Die Hinrunde der Kreisklasse 3 Donau/Isar ist abgeschlossen, und der Kampf um den Aufstieg sowie gegen den Abstieg verspricht auch in der Rückrunde spannend zu bleiben. Hier ist die Übersicht der bisherigen Leistungen der Teams.

Spitzengruppe: An der Tabellenspitze thront SV Dietersheim mit 28 Punkten aus 13 Spielen. Mit einer beeindruckenden Tordifferenz von 37:22 und nur drei Niederlagen präsentiert sich das Team als heißester Kandidat für den direkten Aufstieg.

Dicht auf den Fersen sind FVgg Gammelsdorf und SG Istanbul Moosburg, beide mit 25 Punkten. Während Gammelsdorf mit einer starken Defensive (nur 17 Gegentreffer) überzeugt, punktet Istanbul Moosburg mit einem ausgeglichenen Spielstil und nur zwei Niederlagen. TSV Eching (22 Punkte) und SV Hörgertshausen (21 Punkte) lauern im Verfolgerfeld und könnten bei einer starken Rückrunde noch in den Aufstiegskampf eingreifen.