Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 2 München

Die Hinrunde der Kreisklasse 2 München ist abgeschlossen und bot spannende Duelle, überraschende Wendungen und klare Favoriten im Aufstiegsrennen. Hier ist die detaillierte Bilanz zur Winterpause:

An der Tabellenspitze thront souverän der 1. FC Schwabing 56 II mit beeindruckenden 33 Punkten aus 14 Spielen. Mit einer Tordifferenz von 45:15 zeigt das Team nicht nur offensive Stärke, sondern auch eine solide Defensive. Die Mannschaft hat mit nur einer Niederlage ihre Ambitionen auf den direkten Aufstieg klar untermauert.

Der schärfste Verfolger, der SV Riedmoos, liegt mit 25 Punkten bereits acht Punkte zurück, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. Ihre Konstanz könnte im weiteren Saisonverlauf entscheidend sein, um den Relegationsplatz zu sichern.

Im Mittelfeld kämpfen der FC Eintracht München und der SV Türkspor Allach punktgleich (je 23 Punkte) um Anschluss an die Spitze. Beide Teams überzeugen mit starker Offensive, lassen aber in der Defensive gelegentlich Schwächen erkennen.

Auch der SV Italia 1965 München und der SV Istiklal München mischen mit 22 bzw. 21 Punkten noch im erweiterten Aufstiegsrennen mit. Überraschend stark präsentierte sich zudem der FC Fasanerie Nord, dessen Offensive mit 42 Treffern glänzt, allerdings kompensiert die Abwehr diese Stärke nicht immer zuverlässig.

Kampf um den Klassenerhalt: Spannung bis zum letzten Spieltag erwartet

Im Tabellenkeller gestaltet sich der Abstiegskampf extrem spannend. Der SV Lohhof II (12 Punkte) und der FC Unterföhring II (7 Punkte) kämpfen um den Relegationsplatz, während der FC Alte Haide - DSC München II mit nur sechs Punkten und einer Tordifferenz von 13:44 aktuell die rote Laterne trägt.

Doch gerade in der Rückrunde ist mit Überraschungen zu rechnen, da oft die Tagesform und der Kampfgeist über den Klassenerhalt entscheiden.

Fazit:

Die Kreisklasse 2 München zeigt sich zur Winterpause von ihrer spannendsten Seite: Während der 1. FC Schwabing 56 II den direkten Aufstieg fest im Blick hat, liefern sich zahlreiche Teams erbitterte Duelle um den Relegationsplatz und den Klassenerhalt. Die Rückrunde verspricht Dramatik pur.

