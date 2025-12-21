Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 2 Donau/Isar

Die Hinrunde der Kreisklasse 2 Donau/Isar ist abgeschlossen und liefert spannende Einblicke in den Kampf um den Aufstieg sowie den Abstieg. Hier ist der Überblick über die bisherige Saisonleistung der Vereine.

An der Tabellenspitze thront der TSV 1921 Großmehring mit 26 Punkten aus 13 Spielen. Dank einer soliden Bilanz von 8 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen sowie einem beeindruckenden Torverhältnis von 31:16 gehen sie als Herbstmeister in die Winterpause.

Der ST Scheyern komplettiert die Top 3 mit 23 Punkten und einer guten Trefferquote von 30:19 Toren. Sie bleiben im Rennen um den Relegationsplatz.

Dicht auf den Fersen ist der FC Geisenfeld mit 25 Punkten aus nur 11 Spielen. Ihre starke Offensive (27 Tore) und eine stabile Defensive (13 Gegentore) machen sie zu einem ernsthaften Aufstiegskandidaten.

Verfolgerfeld:

Im Mittelfeld kämpfen der FSV Pfaffenhofen/Ilm II und der FC Tegernbach mit jeweils 22 Punkten um den Anschluss an die Spitze. Vor allem der FC Tegernbach beeindruckt mit 36 erzielten Toren, zeigt jedoch Schwächen in der Defensive.

Eng dahinter folgen die SpVgg Langenbruck und der SV Ilmmünster mit jeweils 20 Punkten. Beide Teams überzeugen durch eine ausgeglichene Bilanz und werden in der Rückrunde versuchen, noch weiter nach oben zu klettern.

Abstiegskampf:

Im unteren Tabellendrittel kämpfen der FC Wackerstein-Dünzing (8 Punkte), der SV Ingolstadt-Haunwöhr (6 Punkte) und der abgeschlagene TSV Pförring (2 Punkte) gegen den Abstieg. Besonders für den TSV Pförring sieht es düster aus, da sie noch keinen Sieg einfahren konnten und bereits 49 Gegentore kassierten.

Die Rückrunde verspricht viel Spannung, sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf. Besonders interessant wird zu beobachten sein, ob der FC Geisenfeld seine Nachholspiele erfolgreich gestalten kann und ob es dem TSV Pförring gelingt, noch Punkte zu sammeln.

>>>Hier gehts zur Torschützenliste Kreisklasse 2 Donau/Isar