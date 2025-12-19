Bilanz zur Winterpause der Kreisklasse 1 München

Die Winterpause in der Kreisklasse 1 München markiert traditionell die Zeit für eine erste sportliche Zwischenbilanz. Wer dominiert, wer steckt im Abstiegskampf und welche Überraschungen gab es? Ein Überblick:

An der Tabellenspitze thront TSV Indersdorf mit beeindruckenden 33 Punkten aus 14 Spielen (10 Siege, 3 Unentschieden, 1 Niederlage) und einem Torverhältnis von 45:13. Dicht auf den Fersen ist SV Günding mit 32 Punkten aus 13 Spielen, was eine herausragende Ausbeute darstellt.

Ebenfalls stark präsentiert sich TSV Hilgertshausen mit 31 Punkten, ebenfalls aus nur 13 Begegnungen. Diese drei Teams liefern sich ein spannendes Rennen um den direkten Aufstiegsplatz sowie den Relegationsplatz.

SV Ampermoching (28 Punkte) und SV Niederroth (25 Punkte) gehören zum erweiterten Favoritenkreis, auch wenn sie einen kleinen Rückstand auf die Top 3 aufweisen. SpVgg Erdweg (24 Punkte) und SV Petershausen (22 Punkte) haben ebenfalls solide Leistungen gezeigt.

Mittelfeld:

Das Mittelfeld wird von TSV 1929 Schwabhausen mit 19 Punkten angeführt, gefolgt von SV Haimhausen (16 Punkte) und TSV Bergkirchen (14 Punkte). Diese Teams müssen wachsam bleiben, um nicht in den Abstiegskampf zu rutschen.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller kämpfen FC Tandern (9 Punkte), SpVgg Röhrmoos-Großinzemoos (8 Punkte), A.E. Galan Dachau (8 Punkte) und Schlusslicht SV Odelzhausen (7 Punkte) um den Klassenerhalt. Besonders kritisch ist die Situation für SV Odelzhausen, das mit lediglich 2 Siegen aus 15 Spielen aktuell den direkten Abstiegsplatz belegt.

Ausblick:

Der Kampf um den Aufstieg und gegen den Abstieg verspricht eine spannende Rückrunde. Mit einem direkten Aufsteiger, einem Aufsteiger über Relegation sowie einem direkten Absteiger und einem Relegationsplatz bleibt es bis zum letzten Spieltag spannend.

Fazit: Die Kreisklasse 1 München zeigt sich zur Winterpause von ihrer abwechslungsreichen Seite – mit starken Favoriten, ambitionierten Verfolgern und einem intensiven Abstiegskampf.

