Bilanz zur Winterpause der A-Klasse 1 Donau/Isar

Die Hinrunde der A-Klasse 1 Donau/Isar ist abgeschlossen, und es zeigt sich ein spannendes Tabellenbild mit einigen Überraschungen sowie klaren Tendenzen im Auf- und Abstiegskampf.

An der Tabellenspitze liefern sich SV Dolling und FC Hitzhofen-Oberzell II ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Teams haben nach 12 Spielen 26 Punkte auf dem Konto (8 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen). Der SV Dolling überzeugt mit einer starken Offensive (33 Tore) und einer soliden Defensive (14 Gegentore), während der FC Hitzhofen-Oberzell II zwar weniger Tore erzielt hat (22), aber mit nur 8 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga stellt.

Dicht dahinter folgen FC Hepberg und FC Irfersdorf mit jeweils 22 Punkten aus 11 Spielen. Beide Teams haben identische Bilanzen (6 Siege, 4 Unentschieden, 1 Niederlage) und zeigen ebenfalls beeindruckende Defensiv- und Offensivqualitäten. Besonders auffällig ist die Tordifferenz vom FC Hepberg (27:13), die ihre Durchschlagskraft im Angriff unterstreicht.

Mittelfeld:

Im gesicherten Mittelfeld rangiert SG FC Gelbelsee/Beilngries mit 21 Punkten, gefolgt von FC Böhmfeld (19 Punkte) und SV Stammham (18 Punkte). Diese Teams haben noch Außenseiterchancen auf die Aufstiegs-Relegation, müssen aber in der Rückrunde konstanter punkten.

Abstiegskampf:

Im unteren Tabellenbereich kämpfen VfB Zandt und TSV Kösching II mit jeweils 10 Punkten sowie SV 66 Pondorf (7 Punkte) um den Klassenerhalt. Besonders prekär ist die Lage für SpVgg Hofstetten, das nach 12 Spielen noch punktlos ist (0 Siege, 0 Unentschieden, 12 Niederlagen, 9:37 Tore). Der direkte Abstieg scheint kaum noch vermeidbar.

Ausblick:

Mit einem direkten Aufsteiger und einem weiteren über die Relegation bleibt der Kampf um die Spitze spannend. Im Tabellenkeller droht der SpVgg Hofstetten der sichere Abstieg, da es keinen Absteiger über die Relegation gibt.