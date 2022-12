Bilanz SC Waldgirmes: Die vielen Rollen des Kevin Bartheld Teaser HESSENLIGA: +++ Der Fußball-Hessenligist erlebt ein unruhiges Halbjahr, Trainer Mario Schappert musste ungewöhnlich oft laut werden. Auch Leistungsträger Kevin Bartheld ist selbstkritisch +++

LAHNAU-WALDGIRMES. Diese Hinserie hat Spuren hinterlassen bei Mario Schappert und Fußball-Hessenligist SC Waldgirmes. "Es war bislang eine wilde Saison. Gewinnbringend, aber auch sehr anstrengend", fasst es der Lehrer an der Braunfelser Carl-Kellner-Schule, der Ende vergangener Woche seinen Vertrag um eine weitere Saison bis 2023/24 verlängert hat, die bisherigen 23 Spiele zusammen. Es war eine wilde Waldgirmeser Achterbahnfahrt mit Leistungsschwankungen, die den steten, bangen Blick in den nicht weit entfernten Tabellenkeller mit regelmäßigen punktenden Teams zur Folge hatte. Dazu kamen anhaltenden Verletzungssorgen, wodurch Schappert immer wieder als unfreiwilliger Bastler der Startelf gefragt war, Spielglück, das häufig nur der Gegner hatte, Verunsicherung und Kopflosigkeit. Die Problemliste der Lahnauer war in diesem halben Hessenliga-Jahr ungewöhnlich lang. Trotz der nur dreiwöchigen Sommerpause ging Schappert mit seinem Team zunächst mit viel Optimismus in die Runde.