Bilanz des SV Waldenrath/Straeten: Ärger über Rote Karten

Vor der Saison formulierte man beim SV Waldenrath/Straeten vorsichtig den Klassenerhalt als Ziel. Dieses wurde relativ frühzeitig sichergestellt, und am Ende der Spielzeit landete der SV auf einem starken sechsten Tabellenplatz: „Wir sind durchaus zufrieden mit dem Platz und dem Verlauf der Saison, auch wenn es einige Dellen gab“, zieht Waldenraths Vorsitzender Michael Scheeren Bilanz. Nach der Hinrunde belegten die Rot-Weißen noch den zehnten Rang und machten die Endplatzierung erst durch einen 5:0-Sieg am letzten Spieltag gegen Absteiger SV Scherpenseel-Grotenrath fest.
Es war von Vorteil, dass schnell klar war, dass man mit dem Abstieg wohl nichts zu tun haben würde. Und so wurde auch die Spielweise attraktiver, sagt der Vorsitzende Scheeren: „Ich finde, dass wir es oft auch spielerisch sehr gut gelöst haben.“ Er fügt an: „Außerdem wollten wir so früh wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Das ist uns gelungen.“ Hilfreich war dabei natürlich auch die Treffsicherheit von Angreifer Lukas Hermann, der insgesamt 20 Tore erzielte und zusätzlich sechs Assists beisteuerte. Erfreulich war auch die Saison von Fynn Pöttgens, der aus der eigenen Jugend kam und auf Anhieb elf Tore beisteuerte.
Was dem Vorsitzenden nicht so gut gefiel, waren die Roten Karten gegen das Team. „Was mir während unserer Niederlagenserie nicht gefallen hat, sind die Roten Karten. Da fehlte es manchmal vielleicht an der Cleverness. Wir haben schließlich nicht nur die Spiele verloren, sondern hatten dann auch stets in der Folgezeit mit den Sperren zu kämpfen“, sagt Scheeren.
In der Saison 2024/25 noch Zehnter, nun auf dem sechsten Platz gelandet. Und wo soll die Reise in der kommenden Spielzeit hingehen? Da hat Scheeren keine konkreten Plätze im Sinn: „Ich denke, im Verlauf der Hinrunde kann man auf die Platzierung schauen. Klar ist aber, dass wir zumindest im oberen Drittel landen wollen und spielerisch gut aufgestellt sein werden.“
Spielerische Elemente können dann auch wieder Tim Scheuvens und Paul Wolf mit einbringen. Beide sind bekannte Gesichter beim SV und haben zwischenzeitlich ihre Erfahrungen bei Union Schafhausen in der Mittelrheinliga sammeln können. Zuletzt spielte Wolf für Germania Hilfarth, hatte jedoch lange Zeit mit Verletzungen zu kämpfen. Außerdem stoßen einige Aktive aus dem A-Juniorenbereich zu den Senioren: „Vielleicht schaffen einige ja direkt den Sprung in die erste Mannschaft, ansonsten ist es auch gut, dass unsere zweite Mannschaft in die B-Liga aufgestiegen ist. Dort können die Jungs Spielpraxis sammeln“, so Scheeren.