Bilanz des SV Waldenrath/Straeten: Ärger über Rote Karten

Es war von Vorteil, dass schnell klar war, dass man mit dem Abstieg wohl nichts zu tun haben würde. Und so wurde auch die Spielweise attraktiver, sagt der Vorsitzende Scheeren: „Ich finde, dass wir es oft auch spielerisch sehr gut gelöst haben.“ Er fügt an: „Außerdem wollten wir so früh wie möglich nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Das ist uns gelungen.“ Hilfreich war dabei natürlich auch die Treffsicherheit von Angreifer Lukas Hermann, der insgesamt 20 Tore erzielte und zusätzlich sechs Assists beisteuerte. Erfreulich war auch die Saison von Fynn Pöttgens, der aus der eigenen Jugend kam und auf Anhieb elf Tore beisteuerte.