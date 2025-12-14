Bilanz der Kreisliga 2 Donau/Isar zur Winterpause

Die Winterpause ist erreicht, und die Kreisliga 2 Donau/Isar zeigt ein spannendes Bild mit packenden Duellen um den Aufstieg und harten Kämpfen gegen den Abstieg.

An der Tabellenspitze liefern sich der FC Finsing und der TSV Allershausen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Teams stehen mit 28 Punkten ganz oben. Der FC Finsing überzeugt mit einer starken Offensive (31:15 Tore) und neun Siegen aus zwölf Spielen. Der TSV Allershausen bleibt mit nur einer Niederlage aus 13 Partien stabil und gefährlich.

Dicht dahinter lauert der SV Kranzberg mit 27 Punkten. Trotz eines Spiels weniger als die Konkurrenten hat das Team eine beeindruckende Abwehrbilanz (nur 6 Gegentore) und könnte mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen.

Der FC Ampertal Unterbruck hält mit 24 Punkten Anschluss an die Spitze und zeigt vor allem in der Offensive Konstanz (30 Tore). Der Aufsteiger SC Moosen/Vils überrascht mit einem soliden 5. Platz und 32 erzielten Treffern.

Im Mittelfeld tummeln sich Teams wie der FC Lengdorf, FC Moosinning II und der BC Attaching. Besonders der BC Attaching, als Absteiger gestartet, blieb bislang hinter den Erwartungen zurück und muss sich im neuen Jahr steigern.

Abstiegskampf bleibt spannend

Im Tabellenkeller kämpfen der TSV Wartenberg, SV Eintracht 60 Berglern und der FC SF Eitting um den Klassenerhalt. Der FC SF Eitting hat mit nur fünf Punkten und sechs geschossenen Toren die rote Laterne inne. Hier wird der Start ins neue Jahr entscheidend sein.

Fazit und Ausblick

Die Kreisliga 2 Donau/Isar verspricht eine spannende Rückrunde. Während der Kampf um den Aufstieg offen bleibt, wird der Abstiegskampf besonders intensiv. Fans dürfen sich auf emotionale Spiele und viele Überraschungen freuen.

