Bilanz der Kreisliga 1 Donau/Isar zur Winterpause

Die Hinrunde der Saison 2025/26 in der Kreisliga 1 Donau/Isar ist abgeschlossen, und die Teams gehen mit teils sehr unterschiedlichen Ausgangspositionen in die Winterpause. Die Tabelle zeigt klare Favoriten, spannende Mittelfeldduelle und intensiven Abstiegskampf.

An der Tabellenspitze thront der FC Hitzhofen-Oberzell mit 30 Punkten aus 12 Spielen. Das Team überzeugte mit einer beeindruckenden Bilanz von 10 Siegen, keinem Unentschieden und nur zwei Niederlagen. Besonders die starke Offensive (32 Tore) und eine stabile Defensive (nur 11 Gegentore) sind Garanten für den Erfolg.

Der VfB Eichstätt II folgt mit 26 Punkten dicht dahinter. Mit nur zwei Niederlagen und einer soliden Abwehr (12 Gegentore) bleibt das Team ein ernstzunehmender Titelkandidat. Direkt dahinter positioniert sich der TSV Hohenwart mit 25 Punkten, der mit attraktiven Offensivfußball (25 Tore) zu überzeugen wusste.

Der SV Denkendorf belegt mit 24 Punkten den vierten Platz, hat jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert als die Konkurrenz. Mit acht Siegen und einer positiven Tordifferenz bleibt das Team in Schlagdistanz zur Spitze.

Im Mittelfeld tummeln sich Vereine wie der TSV Lichtenau (21 Punkte), der SV Zuchering (20 Punkte) und der SV Menning (18 Punkte). Diese Teams zeigten konstante Leistungen, konnten jedoch nicht die nötige Konstanz für den Aufstiegskampf aufbringen.

Spannung im Tabellenkeller:

Im unteren Drittel der Tabelle kämpfen der TV Münchsmünster (8 Punkte), der FC Sandersdorf (7 Punkte) und das Schlusslicht TSV Kösching (5 Punkte) gegen den Abstieg. Besonders der TSV Kösching hat mit nur einem Sieg aus 13 Spielen und einer negativen Tordifferenz von -21 einen schweren Stand.

Fazit:

Die Kreisliga 1 Donau/Isar präsentiert sich zur Winterpause spannend und abwechslungsreich. Während der FC Hitzhofen-Oberzell als Favorit in die Rückrunde startet, bleibt der Kampf um die Aufstiegs- und Abstiegsplätze weiterhin offen. Die Rückrunde verspricht packende Spiele und viele Emotionen.

