Bilanz der Kreisklasse 1 Donau/Isar zur Winterpause

Die Winterpause der Kreisklasse 1 Donau/Isar bietet Gelegenheit, eine erste sportliche Bilanz zu ziehen. Nach spannenden 13 Spieltagen zeigt sich ein interessantes Bild in der Tabelle, das von dominanten Teams, überraschenden Leistungen und spannenden Abstiegskämpfen geprägt ist.

An der Tabellenspitze thront souverän der Türkischer SV 1972 Ingolstadt. Mit beeindruckenden 33 Punkten aus 13 Spielen (10 Siege, 3 Unentschieden, keine Niederlage) und einem Torverhältnis von 33:12 ist das Team ungeschlagen und der klare Favorit auf den direkten Aufstieg. Dicht dahinter folgen der SV Eitensheim und der SC Steinberg, die beide 25 Punkte gesammelt haben. Während der SV Eitensheim ein torreiches Spiel mit 37 Treffern zeigt, glänzt der SC Steinberg mit einer guten Defensivarbeit.

Der SV Lippertshofen (23 Punkte) und der TSV Ingolstadt-Etting (22 Punkte) bleiben in Schlagdistanz zur Spitze. Auch der VfB Kipfenberg und der SV Buxheim (21 bzw. 20 Punkte) haben noch gute Chancen, in den Aufstiegskampf einzugreifen, wenn sie ihre Form im neuen Jahr stabilisieren.

Mittelfeld:

Das Mittelfeld der Tabelle ist eng beieinander. Der TSV Gaimersheim II, der TSV Lenting und der FC Arnsberg bewegen sich im sicheren Bereich, haben jedoch sowohl nach oben als auch nach unten noch alle Optionen offen. Ihre Leistungen sind bislang wechselhaft, was für eine spannende Rückrunde sorgen dürfte.

Abstiegskampf:

Im Tabellenkeller kämpfen der MTV 1881 Ingolstadt, der TSV Altmannstein, der TSV Ingolstadt Nord und die SpVgg Wolfsbuch-Zell um den Klassenerhalt. Besonders die SpVgg Wolfsbuch-Zell steht mit nur 6 Punkten und einer Bilanz von 2 Siegen und 11 Niederlagen unter großem Druck. Da zwei Teams in die Relegation müssen und ein Team direkt absteigt, bleibt der Abstiegskampf spannend.

Ausblick:

Mit einem Aufsteiger, einem weiteren Relegationsteilnehmer für den Aufstieg sowie zwei Relegations- und einem direkten Absteiger verspricht die Rückrunde viel Spannung. Die Teams haben nun Zeit, sich in der Winterpause zu regenerieren und strategisch aufzustellen.

Die Fans können sich auf eine packende zweite Saisonhälfte freuen, in der sowohl an der Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf alles möglich ist.

>>>Hier gehts zur Torschützenliste Kreisklasse 1 Donau/Isar