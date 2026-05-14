 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Bilalagic-Dreierpack und Burgwart-Befreiungsschlag

Kreisliga A Düren: Borussia Freialdenhoven beendet die Negativserie mit einem klaren Sieg bei Viktoria Koslar, während die SG Germania Burgwart gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln wichtige Punkte im unteren Mittelfeld sammelt.

von red · Heute, 12:52 Uhr · 0 Leser
Das ist Benjamin Bilalagic.
Das ist Benjamin Bilalagic. – Foto: Juline Mittag

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Spieltag 27 in der Kreisliga A Düren: In der oberen Tabellenhälfte setzte Borussia Freialdenhoven nach schwierigen Wochen ein deutliches Ausrufezeichen. Beim 6:2 in Koslar ragte vor allem Dreifachtorschütze Benjamin Bilalagic heraus. Auch die SG Germania Burgwart durfte jubeln, weil gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln ein wichtiger Heimsieg gelang.

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Nachholspiel:

Gestern, 19:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
2
6
Abpfiff

Nach zuletzt schwierigen Wochen meldete sich Borussia Freialdenhoven mit einem offensivstarken Auftritt eindrucksvoll zurück. Bereits nach zwei Minuten brachte Benjamin Bilalagic die Gäste in Führung, ehe derselbe Spieler kurz vor der Pause auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Simon Vogel nach dem Seitenwechsel für Viktoria Koslar, doch Freialdenhoven reagierte entschlossen.

Innerhalb weniger Minuten stellte Tim-Calvin Brendel mit einem Doppelpack auf 4:1 und sorgte damit früh für klare Verhältnisse. Koslar kam durch Fabian Künne noch einmal heran, konnte die Partie aber nicht mehr entscheidend öffnen. Stattdessen baute Freialdenhoven die Führung weiter aus: Ben Zimmermann traf zum 5:2, ehe Bilalagic mit seinem dritten Treffer den Schlusspunkt setzte. Für Koslar endete die Begegnung zusätzlich bitter, weil Co-Trainer Dennis Löwen kurz vor dem Abpfiff die Rote Karte sah. Freialdenhoven stabilisierte mit dem Sieg seine Position im oberen Mittelfeld und stoppte gleichzeitig die jüngste Negativserie.

Spieltag 27:

Gestern, 19:30 Uhr
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
4
2
Abpfiff

Die SG Germania Burgwart verschaffte sich mit dem 4:2-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln etwas Luft im unteren Tabellenbereich und setzte zugleich ein Ausrufezeichen gegen einen Gegner aus der erweiterten Spitzengruppe. Nachdem die Gäste zunächst in Führung gegangen waren, antwortete Burgwart noch vor der Pause durch Philipp Lippert, der in der 36. Minute zum 1:1 traf. Direkt nach dem Seitenwechsel drehte die Mannschaft die Begegnung vollständig, als Jan Kurth auf 2:1 stellte.

Huchem-Stammeln hielt die Partie zwar offen und kam nochmals zum Ausgleich, doch die Gastgeber fanden erneut eine Antwort. Fabian Kronen brachte Burgwart in der 75. Minute wieder nach vorne, ehe Philipp Salmen kurz vor Schluss den Endstand markierte. Durch den Heimsieg verbessert sich Burgwart im Kampf um den Anschluss ans Tabellenmittelfeld, während Huchem-Stammeln im Rennen um die oberen Plätze einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste.

Morgen, 19:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
19:30live
Spieltext Welldorf - Wenau

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
15:00
Spieltext Golzheim - SC Jülich/SV Ho...

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
15:00
Spieltext Oberzier - Barmen

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
15:00
Spieltext Frenz - Koslar

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
15:30live
Spieltext SW Düren - Winden

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Düren 77 - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

28. Spieltag
Do., 21.05.26 20:00 Uhr VfVuJ Winden - FC Düren 77
Fr., 22.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 24.05.26 15:00 Uhr JSV Frenz - BC Oberzier
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - FC Golzheim
So., 24.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Schwarz-Weiß Düren
So., 24.05.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - Jugendsport Wenau
Di., 26.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Salingia Barmen

29. Spieltag
Do., 28.05.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - SG Germania Burgwart
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - BC Oberzier
Sa., 30.05.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - Viktoria Koslar
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 31.05.26 15:00 Uhr FC Golzheim - VfVuJ Winden
So., 31.05.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Salingia Barmen
So., 31.05.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - Jugendsport Wenau

30. Spieltag
So., 07.06.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - SC Jülich/SV Hoengen
So., 07.06.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Salingia Barmen
So., 07.06.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - FC Golzheim
So., 07.06.26 15:00 Uhr Jugendsport Wenau - FC Düren 77
So., 07.06.26 15:00 Uhr Borussia Freialdenhoven - Schwarz-Weiß Düren
So., 07.06.26 15:00 Uhr Viktoria Koslar - SG Germania Burgwart
So., 07.06.26 15:00 Uhr JSV Frenz - Grün-Weiß Welldorf-Güsten

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