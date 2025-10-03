Bilal Köseoglu: Talentierter Schiedsrichter aus Köln – Höhere Aufgaben

Bilal Köseoglu, ist seit mittlerweile neun Jahren als Schiedsrichter aktiv. In dieser Zeit hat er sich durch souveräne Spielleitungen, klare Entscheidungen und ein sicheres Auftreten auf dem Platz einen Namen gemacht.

Aktuell leitet er Herren-Spiele bis zur Kreisliga C sowie Jugendspiele der A- und B-Junioren bis hin zur Sonderliga. Dabei überzeugt er durch Ruhe, Gelassenheit und den respektvollen Umgang mit beiden Mannschaften.

Für sein noch vergleichsweise junges Alter bringt Köseoglu bereits ein hohes Maß an Erfahrung und Autorität mit. Alles deutet darauf hin, dass er das Potenzial besitzt, auch über die Kölner Spielklassen hinaus höhere Aufgaben im Schiedsrichterwesen zu übernehmen.

