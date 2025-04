Bilal Kamarieh rührt Werbetrommel für Klub aus der Regionalliga West

Organisiert wird die ungewöhnliche Aktion von Bilal Kamarieh, der aktuell für Delay Sports in der Kreisliga A aufläuft. Der 28-Jährige – früher selbst in der Regionalliga für Hertha BSC II und 3. Liga für Mainz 05 II aktiv und inzwischen als Fußball-Influencer mit knapp 180.000 Instagram-Followern unterwegs – nutzt seine Reichweite für ein einmaliges Experiment. Bis zu zehn vereinslose Spieler sollen über ein Sichtungstraining den Weg ins Team finden – und schon bald gegen Oberhausen oder Duisburg auflaufen.

"So Freunde, aufgepasst, ihr wisst nicht, was jetzt kommt“, beginnt Kamarieh seinen Aufruf. „Mir hat sich eine Option geboten, dass ich fünf bis zehn Spielern die Option geben kann, bei einem Profiverein in der Regionalliga West, dem 1. FC Düren, die letzten fünf bis sechs Spiele der Regionalliga zu Ende zu spielen.“ Die einzige Voraussetzung: Man darf seit sechs Monaten nicht mehr aktiv gespielt haben. „Selbst wenn du in einem Verein bist, aber keine Minute gespielt hast, könntest du das machen“, erklärt Kamarieh. „Dann bist du spielberechtigt.“

Der 1. FC Düren plant offenbar, im Saisonendspurt vor allem freitags zu trainieren, Übernachtungsmöglichkeiten sollen laut "Reviersport" für Spieler außerhalb von NRW bereitgestellt werden. Das Sichtungstraining findet bereits am Dienstag in Nordrhein-Westfalen statt.