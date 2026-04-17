Bilal El Morabiti im Experten-Tipp: "Kommt rein und trifft doppelt"

FuPa Mittelrhein präsentiert wöchentlich den Experten-Tipp mit den Einschätzungen und Prognosen eines Vereinsverantwortlichen, Trainers oder Spielers der Mittelrheinliga.

Für die Elf von Trainer Bünyamin Kilic stand der beidfüßige Mittelfeldstratege bislang 43 Mal auf dem Platz, wobei er mit neun Treffern und acht Assists seine Torgefährlichkeit unter Beweis stellte. Seinen technischen Fähigkeiten und seine Beidfüßigkeit machen ihn zum idealen Akteur für den modernen „Budenzauber“. Seit 2024 ist er fester Bestandteil der boomenden Hallenformate: Nach Einsätzen in der „Baller League“ geht er aktuell in der „Icon League“ für das Team von Robert Andrich und Felix Kroos auf Torejagd.

Mit einer Bilanz von 54 Scorerpunkten in nur 27 Kreisliga-A-Partien untermauerte Bilal El Morabiti früh, dass sein fußballerisches Potenzial weit über die untersten Spielklassen hinausreicht. Inzwischen hat sich der 26-Jährige fest in der Mittelrheinliga etabliert. Nach Stationen beim FC Hennef, dem Siegburger SV und dem Bonner SC bildet er heute eine verlässliche Größe im Kader des SSV Merten.

FC Wegberg-Beeck - 1. FC Düren Der ehemalige Merten-Spieler Hirotaka Sugiura erzielt per Distanzschuss das entscheidende Tor zum Heimsieg. ⚽ mein Tipp: 2:1

SpVg Porz - SC Fortuna Köln II

Porz hat seit fünf Spielen nicht gepunktet, aber zu Hause sind sie bissig und kämpferisch. Ich glaube, dass sie Fortuna Köln einen Punkt abnehmen werden.

⚽ mein Tipp: 1:1

Sportfreunde Düren - SSV Bornheim

Die Sportfreunde Düren müssen unbedingt punkten. Der SSV Bornheim kann die Partie etwas entspannter angehen – und gewinnt am Ende das Spiel. Mohamed Zaim kommt rein und trifft doppelt – einmal für Bornheim und einmal für Düren.

⚽ mein Tipp: 1:3

SSV Merten - FC Hennef 05

Nach einem verdienten Punkt letzte Woche gegen Vichttal gewinnen wir. Vor allem bei uns zu Hause sind wir kaum zu schlagen. Elliot Albert erzielt einen Hattrick per Kopf.

⚽ mein Tipp: 3:1

SV Bergisch Gladbach 09 - FC Pesch

Bergisch Gladbach wird nicht zwei Spieltage in Folge ohne Sieg bleiben. Sie starten von Beginn an druckvoll, übernehmen die Kontrolle und gewinnen am Ende deutlich gegen Pesch.

⚽ mein Tipp: 5:1

FC Teutonia Weiden - SV Eintracht Hohkeppel

Der Favorit aus Hohkeppel lässt in Weiden nichts anbrennen und fährt einen klaren Auswärtssieg ein. Ishak Adahchur und Tarik Dogan treffen jeweils doppelt für die Gäste. Grüße gehen raus an meinen ehemaligen sportlichen Leiter Mehmet Dogan.

⚽ mein Tipp: 0:4

Siegburger SV 04 - TuS Blau-Weiß Königsdorf

Unter Alexander Otto hat der Siegburger SV eine starke Entwicklung genommen und sich deutlich stabilisiert. Sie setzen sich am Ende knapp durch.

⚽ mein Tipp: 1:0

SpVg Frechen 20 - VfL Vichttal

Vichttal legt los wie die Feuerwehr und führt früh mit 2:0. Doch das hohe Tempo fordert seinen Tribut – Frechen kommt besser ins Spiel und erzielt noch den Ausgleich.

⚽ mein Tipp: 2:2