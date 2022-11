Bilal El Ali bestraft SC Glessen in der Schlussphase

In der 75 Minute wurde Francesco Burgio nach eine Dribbling im Strafraum gefoult und es gab zurecht Elfmeter aber auch er scheiterte am gegnerischen Torwart Felix Potthast der einen brillianten Tag erwischte. In der Schlussphase wechselte sich unser Spielertrainer Conny W. ein und genau dann, als alles nach ein Remis aussah brachte Conny W. eine perfekte Flanke nach Ecke in den Strafraum und Bilal El Ali konnte einnetzen somit stand es 1-0 für den ASC. In der Nachspielzeit gelang es unseren Jungs auf 2-0 zu erhöhen durch ein perfekt ausgespielten Konter durch Dennis Rausch der Francesco Burgio im Strafraum erwischte.

Somit gelang es dem ASC Akhtamar ein wichtigen Sieg einzufahren der dazu beigetragen hat, dass die Jungs von Conny W. nun 2 Punkte hinter dem Tabellenführer GKSC Hürt II stehen.