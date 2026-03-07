Bigalke: „Wiedergutmachung ist angesagt“

– Foto: Marcel Eichholz

Für den SV Rotenberg steht am Sonntag (15 Uhr) in der Bezirksliga Braunschweig 4 ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf an. Die Mannschaft von Co-Trainer Pascal Bigalke empfängt den SV Groß Ellershausen-Hetjershausen und möchte nach der deutlichen 1:8-Niederlage bei SCW Göttingen wieder ein anderes Gesicht zeigen.

„Eigentlich gibt es nicht viel zu sagen, Wiedergutmachung ist angesagt“, sagt Bigalke. „Wir müssen als Mannschaft komplett anders auftreten als letzte Woche. Jeder muss sich um 100 Prozent steigern.“ Die klare Marschroute lautet Sieg: „Es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, das wir zu Hause auf alle Fälle gewinnen wollen.“

Im Hinspiel mussten die Gastgeber eine 0:3-Niederlage hinnehmen, doch Bigalke ist zuversichtlich: „Ich denke, jeder einzelne wird motiviert sein, und wenn wir die drei Punkte holen, spricht keiner mehr vom letzten Spiel.“