Big Points zum Klassenerhalt: VSK stürmt Celle!

– Foto: Rolf Schmietow

Schon im Hinspiel setzte sich der Aufsteiger mit 4:3 durch. Diesmal musste er viel Defensivarbeit verrichten. Die feldüberlegenden Hausherren schafften es jedoch nicht ihre Vorteile, in Zählbares umzumünzen. Als sich fast alle Beteiligten darauf einstellten, torlos in die Halbzeitpause zu gehen, traf Felix Westphal aus der Distanz zum 0:1. Die Partie lief immer noch, während Tjerk Johannsen infolge eines Eckballs auf 0:2 stellte. Besser hätte es für den VSK nicht laufen können. Nach dem Seitenwechsel verteidigte er weiter leidenschaftlich und blieb bei den wenigen Gelegenheiten eiskalt. Der eingewechselte Carl Henri Mawn erhöhte nach einer Stunde auf 0:3. Damit war die Begegnung entschieden, was Dilges Bayrak jedoch nicht davon abhielt, in der Schlussphase sehenswert den 0:4-Endstand herzustellen.