Big-Points! Volkmarode gewinnt Aufsteigerduell gegen Wolfenbüttel

Die Partie begann intensiv, wie Trainer Collin Gerstung schilderte: „Man hat den Mannschaften in den ersten Minuten angemerkt, um was es geht. Es war deswegen ein, von sehr intensiven Zweikämpfen, geprägtes Spiel, mit wenigen klaren Chancen in der ersten Halbzeit.“

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber nach. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen mehr investiert und dann das 2-0, ebenfalls nach einem Standard, gemacht. beschrieb Gerstung den Treffer von Maximilian Maire (58.).

„Dann gehen wir nach einer Standardsituation, kurz vor der Pause, in Führung. Aufgrund des Spielverlaufs ging das auch in Ordnung“, so Gerstung. Finn Winter traf zum 1:0 (42.). Mit der knappen Führung ging es dann auch in die Kabinen.

Germania erhöhte anschließend den Druck und kam zum Anschluss durch Yvon Eclador Kemtsap Goune (68.). „Dann investierte Germania mehr und kam durch längere Bälle immer wieder gefährlich hinter die Kette“, erklärte Gerstung. In dieser Phase wurde es nochmals eng: „Dann haben wir so ein bisschen angefangen zu wackeln.“

Dem Druck standgehalten

„Wir haben trotzdem sehr leidenschaftlich verteidigt.“ Zudem vergaben die Gastgeber mehrere Konterchancen zur Entscheidung: „bei denen wir eigentlich den Sack zu machen müssen.“ so Gerstung

Am Ende blieb es allerdings beim knappen Erfolg. Gerstung zog ein positives Fazit: „In Summe geht der 2:1-Sieg auch völlig in Ordnung. Am Ende stehen die drei Punkte und das tut sehr gut.“

Volkmarode zog an Acosta und Fallersleben vorbei und hat noch ein Spiel in der Hinterhand im Gegensatz zur direkten Konkurrenz. Wolfenbüttel hingegen braucht dringend wieder Punkte, um den Anschluss nicht zu verlieren. Weiter geht es für die Germanen dann am Samstag gegen Vahdet Braunschweig. Volkmarode spielt einen Tag später beim Spitzenreiter Vorsfelde.