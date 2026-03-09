Big Points! Treubund verschafft sich Luft im Keller

Zunächst war noch der VSK am Drücker, der erst am Aluminium scheiterte und dann aus einer Abseitsposition traf. Nach dem Seitenwechsel fanden die Turner aber besser ins Geschehen und bogen dann auf die Siegerstraße ab. Nach einem Konter bediente Mika Schönke den mitgelaufenen Yendrick Wahl, der Treubund in Führung beförderte (50.).

Anschließend war das Momentum auf der Seite der Lüneburger, die allerdings ihre gute Möglichkeiten liegenließen. Stattdessen meldete sich der Aufsteiger zurück und kam durch Wirbelwind Dustin Beller zum Ausgleich (60.). Die Hausherren ließen sich davon aber nicht aus der Bahn werfen und bastelten am nächsten Treffer.

Schließlich war es eine Hereingabe vom Flügel, die Max Börner für die Lüneburger über die Linie drückte (83.). Kurz darauf ließen die Salzstädter den Matchball liegen, die ausgelassene Chance sollte sich aber dieses Mal nicht rächen. Die Mannschaft von Achim Otte verschafft sich einerseits viel Luft im Keller und verkürzt andererseits den Rückstand auf Osterholz-Scharmbeck auf drei Punkte.