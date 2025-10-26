Big Points: SV Dornach gewinnt Aufsteigerduell gegen SVN klar

Mit dem 4:0-Sieg beim SVN München sichert sich Dornach wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt: Die Landesliga-Fußballer des SV Dornach haben das Duell der Aufsteiger beim Schlusslicht SVN München deutlich mit 4:0 gewonnen und die Rückrunde als Tabellen-12. abgeschlossen.

„Wir sind gut und konzentriert ins Spiel gestartet und haben mit den beiden schnellen Toren erst einmal für Ruhe gesorgt“, sagte Dornachs Sportlicher Leiter Jakob Krütten: „Dann müssen wir eigentlich früher den Deckel draufmachen, spielen hier und da mit Halbgas und lassen hinten die eine oder andere Chance zu viel zu.“

In der von vielen Nachlässigkeiten geprägten Partie brachte Marko Todorovic die Dornen nach einem Ballverlust der Heimelf im Zentrum schnell in Führung (6.), und Can Bozoglu ließ nur wenig später nach Zuspiel von Lorenz Scholz das 2:0 folgen (15.).

Dornacher Chancenwucher

Manuel Wagatha (22.) und Manuel Wagatha (26.) ließen zwei Topchancen liegen, auf der anderen Seite spielten die Gäste zweimal hintereinander im Aufbau Harakiri, nach Kampmanns Aussetzer verhinderte Keeper Dominik Bertic gegen Didier Mbida Mengue den Anschlusstreffer (35.).

Auch bei einer Doppelchance des Ex-Dornachers Baldwin Wilson war zunächst Bertic zur Stelle, ehe der Ball geblockt wurde (45.). Im Gegenzug fabrizierte SVN-Torwart Wassim Zormati eine Kerze, und Simon Kampmann schloss zu zentral ab, sodass Zormati seinen Fehler ausbügeln konnte (45.+1).

Dornen bestrafen SVN zu wenig

Auch im zweiten Durchgang schlugen die Dornacher begünstigt durch einen Fehlpass des Gegners gleich wieder zu: Scholz konnte sich die Ecke aussuchen (50.). Fast im Gegenzug gab es nach einer unübersichtlichen Situation im Dornacher Strafraum Handelfmeter, den Bertic im Duell mit Wilson parierte (51.).

Jetzt waren die Gäste wieder an der Reihe: Erst scheiterte Scholz im Eins gegen Eins an Torwart Zormati (52.), dann servierte Partenfelder die Kugel für Bozoglu, der freistehend vorbeischoss (54.), und verfehlte mit seinem Drehschuss selbst den Kasten (61.). Todorovic machte mit seinem zweiten Saisontor alles klar (72.). Bozoglu (73.) sowie zweimal Fabian Aicher (82./84.) setzten den Dornacher Chancenwucher fort, und Bertic verhinderte gegen Wilson das Neuperlacher Ehrentor (80.). (guv)