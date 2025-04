Big Points: Lafferde und Helmstedt siegen

Nach und nach werden die noch ausstehenden Spiele ausgetragen, die im Winter aufgrund der Witterungsbedingungen ausfallen mussten. So standen auch an diesem Donnerstag wieder einmal zwei außerplanmäßige Nachholspiele auf dem Programm. Zum einen das Derby zwischen Lafferde und Wendezelle, zum anderen das Spiel des Aufsteigers aus Helmstedt gegen Lamme.

In beiden Spielen schien die Ausgangslage klar. Mit Wendezelle fuhr ein stark favorisiertes auf dem zweiten Tabellenplatz stehendes Team nach Lafferde, im anderen Spiel fuhr der TSV Lamme, derzeit auf Platz vier nach Helmstedt. Die Gastgeber, jeweils im unteren Drittel der Tabelle angesiedelt, nahmen also die klare Außenseiterrolle an. Und beide schienen sich mit dieser auf dem Platz sehr wohlzufühlen.

Während in Helmstedt Luca Roschat schon nach zehn Minuten den Toreigen eröffnete, dauerte es im Derby bis zur 24. Minute ehe auch dort der Gastgeber, durch Paul Burgdorf in Führung ging. Am Ende gewannen die beiden Außenseiter jeweils mit einem Tor Vorsprung. Helmstedt kletterte damit aus der Abstiegszone auf Platz 12, Lafferde auf Platz 10.