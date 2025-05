Big Points in Weiler: 3:4-Auswärtssieg bringt Platz 2 & Aufstiegskurs

1:0 (08.) Dominik Schneider

2:0 (10.) David Nicklas

2:1 (38.) Jason Walzel

2:2 (49.) Jason Walzel

3:2 (51.) David Nicklas

3:3 (56.) Samuel Kronig (Foulelfmeter)

3:4 (63.) Patrick Nolz

Nach einer erstklassigen Vorstellung der gesamten Mannschaft, die über weite Strecken beim bislang so heimstarken Tabellenzweiten FC Weiler vor großer Kulisse ein nahezu perfektes Auswärtsspiel bot, nahm der SV Tiefenbach am Ende einer packenden Partie völlig verdient alle drei Punkte mit nach Hause und schuf so beste Voraussetzungen für ein Aufstiegs-Finale am kommenden Samstag zu Hause gegen den bereits als Absteiger feststehenden TSV Helmstadt II. Mit einem Heimsieg gegen das Schlusslicht könnte damit für die Truppe um das SV-Trainer-Duo Jason Walzel und Haldun Özdemir der Traum vom erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga wahr werden, da der SV von den drei punktgleichen Mannschaften hinter Meister Eppingen die mit Abstand beste Tordifferenz aufweist und nach dem sonntäglichen Klassenerhalt der SG Kirchardt in der Landesliga Rhein-Neckar auch der Zweitplatzierte direkt in die nächst höhere Liga aufsteigt.

Ohne seinen kurzfristig erkrankten Stammkeeper Lorenz Stellberger, für den einmal mehr „Pfalz-Import“ Marcel Müller mit einem erneut tadellosen Auftritt einsprang, startete der SV denkbar schlecht und lag so nach zehn Minuten auch schon mit 2:0 hinten. Schneider nach präziser Linksflanke (8.) und Nicklas nach einem klasse Zuspiel in die Gasse (10.) hatten damit früh für lange Gesichter im starken Gäste-Block gesorgt, doch seltsamerweise hatten die Hausherren mit dieser Anfangs-Offensive ihr Pulver offensichtlich schon verschossen. Denn zunehmend erspielten und erkämpften sich die Gäste Feldvorteile und bekamen zunehmend mehr Kontrolle über das Geschehen. Jason Walzel mit einem vom FC-Keeper glänzend parierten Kopfball (12.) und einem Schuss an die Unterkante der Latte (18.) sorgte danach erstmals für Aufregung im Strafraum der Gastgeber, ehe erneut Walzel nach einem Solo über links im letzten Moment noch geblockt werden konnte (30.). Tiefenbachs Spielertrainer war es dann auch, der per Kopf einen Ciftci-Freistoß zum 2:1 Anschlusstreffer im Netz unterbrachte und mit dem Pausenpfiff eine Kaltenbrunner-Ecke knapp über die Querstange setzte.

Einen wacheren Start als zuvor in den ersten Durchgang erwischten die Gäste in Halbzeit zwei, wobei einmal mehr Spielertrainer Walzel mit seinem 31. Saisontreffer eine Kaltenbrunner-Ecke erneut per Kopf zum 2:2 Ausgleich in die Maschen setzte (49.). Jetzt schienen die Weichen gestellt, um die Partie auch ergebnismäßig komplett drehen zu können, doch der Rangzweite schlug umgehend zurück und ging nach einer turbulenten Situation im SV-Strafraum durch einen Abstauber von Doppelpacker Nicklas erneut in Führung (51.). Ein gefährlicher Flachschuss von Max Rothermel, vom FC-Keeper nur mit Mühe zur Ecke abgewehrt (54.), war unmittelbar darauf ein erster Fingerzeig der Gäste, sich selbst von diesem unglücklichen erneuten Rückstand nicht kleinkriegen zu lassen. Und so passte auch der abermalige Ausgleich durch einen von Samuel Kronig verwandelten Strafstoß nach einem unstrittigen Foul am durchgebrochenen Patrick Nolz zum Bild einer an diesem Nachmittag großartig auftretenden Mannschaft, die in der Folge am Ball blieb und weiter konsequent auf Sieg spielte. Weiler war nun völlig von der Rolle und sah sich so auch nur wenig später erstmals im Rückstand, als Nolz nach einem Musterpass von Kronig der FC-Abwehr entwischte, den herausstürzenden Torwart umkurvte und zum viel umjubelten 3:4 einschoss (63.). In der langen Schlussphase warf Weiler nun alles nach vorne, ohne jedoch die souveräne Gästeabwehr um den aufmerksamen und fehlerfreien Marcel Müller im SV-Tor ernsthaft gefährden zu können. Richtig gute Tormöglichkeiten gab es dagegen noch in der langen Nachspielzeit auf der Gegenseite, wo Mergim Gjinovci (90.) und Kapitän Lennart Burkard (90. +6) bei zwei dicken Konterchancen einen höheren Sieg verpassten.

Samstag, 31. Mai 2025, 15.30 Uhr SV Tiefenbach – TSV Helmstadt II

Aufstiegsendspiel gegen den TSV Helmstadt in Tiefenbach

Zu unserem letzten Punktspiel dieser Spielzeit 2024/2025 gastiert am kommenden Samstag der Tabellenletzte TSV Helmstadt II in Tiefenbach. Bei einem Sieg gegen die bereits als Absteiger feststehende TSV-Reserve können wir am Ende dieser denkwürdigen Saison den erstmaligen Aufstieg in die Kreisliga A, die frühere Bezirksliga, feiern. Ein Grund mehr, am Samstagnachmittag auf unser Sportgelände zu kommen und durch zahlreichen Besuch unserer Mannschaft auch die gebührende Wertschätzung für eine großartige Leistung über die gesamte Punkterunde hinweg entgegenzubringen. Kommt zahlreich zum Anfeuern, zum Unterstützen und dann hoffentlich am Ende auch zum Feiern!