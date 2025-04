Slobodan Tomic (links) und der FC Thalmassing stehen ganz dicht vor dem Klassenerhalt. – Foto: Walter Keller/catchthefever.de

Big Points in Ramspau & beim Sportclub zu vergeben Bezirksliga Süd, 26. Spieltag: Gipfeltreffen in Bad Abbach überstrahlt alles +++ Thalmassing und Schwarzhofen können Klassenerhalt eintüten +++ Markt-Derby auf Kareths Höhen Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd Tegernheim Regenstauf Ettmannsdorf II Kareth-Lapp. II + 12 weitere

Steuert die Bezirksliga Süd auf ein Oster-Wochenende der Vorentscheidungen zu? Im großen Titel-Showdown stehen sich der TSV Bad Abbach und der FC Tegernheim gegenüber (wir berichteten gesondert). Gewinnt Abbach zu Hause, käme das zumindest einer Vorentscheidung im Meisterrennen gleich. Im Abstiegskampf stehen vor allem die Direktduelle zwischen Ramspau und Prüfening sowie zwischen dem SC Regensburg und Schwandorf-Ettmannsdorf II besonders im Fokus. Tabellen-Schlusslicht TSV Kareth-Lappersdorf II klammert sich an den letzten Strohhalm und hat das Markt-Derby gegen die SpVgg Hainsacker vor der Brust. Am Ostermontag dann wird die Tabelle mit vier Nachholspielen gerade gerückt.



Hinspiel: 2:3. Noch ist die mit Hoffnung gefüllte Blase nicht zerplatzt: Dank des späten 1:0-Sieges in Prüfening wahrt sich der TSV Kareth II (16., 13) die kleine Restchance auf die Relegations-Teilnahme. Allerdings ist der unterste Playoff-Platz immer noch sechs Punkte weg – und selbst der könnte ja am Ende den Direktabstieg nach sich ziehen. Heißt: Auch im Markt-Derby gegen die SpVgg Hainsacker (4., 41) ist die Vöhringer-Elf zum Siegen verdammt. Jedes Spiel ist jetzt ein Endspiel. Keinerlei Druck haben dagegen die Gäste, die noch aus eigener Kraft Dritter werden könnten. Auswärts ist die SpVgg bärenstark unterwegs (7/2/3), in der Rückrunde schwächelt man jedoch (2/4/3). Neben der sportlichen Komponente geht es in diesem Derby freilich auch um jede Menge Prestige.





Morgen, 14:00 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen VfB Bach VfB Bach 14:00 live PUSH



Hinspiel: 0:4. Sollte der SV Schwarzhofen (8., 34) am Samstag sein Heimspiel gewinnen, hätte er den Klassenerhalt nach menschlichem Ermessen in der Tasche. Schließlich haben 37 Zähler in den letzten Spielzeiten immer gereicht, um über dem ominösen Strich zu landen. Am Montag kommt dann Primus Bad Abbach an den Kaplanacker. Den vorzeitigen Liga-Erhalt strebt auch Samstags-Gegner VfB Bach (9., 32) an, der nächste Saison bekanntlich wieder nach Höherem strebt. Mit Blick aufs vergangene Wochenende haben beide Teams noch was gutzumachen – Schwarzhofen verlor in Regenstauf und Bach fing sich gegen Bad Abbach fünf Stück. Auf eine ähnliche Effizienz wie im Hinspiel hoffen sie beim VfB.





Morgen, 15:00 Uhr SV Breitenbrunn Breitenbrunn SV Wenzenbach Wenzenbach 15:00 PUSH



Hinspiel: 3:1. Zu was man imstande ist zu leisten, wenn alle an einem Strang ziehen, bewies der SV Breitenbrunn (13., 26) im Hinspiel gegen den SV Wenzenbach (3., 42). Das gewann der Aufsteiger zu Recht mit 3:1. Es war einer der eher wenige Glücksmomente in dieser Saison. Nach wie vor brauchen die Schützlinge von Christian Scheuerer jeden Punkt, um der Gefahrenzone zu entfliehen. Das Oster-Wochenende ist dabei ganz wichtig, denn nach der schweren Aufgabe gegen Wenzenbach kommt es zwei Tage später zum Duell mit dem direkten Konkurrenten Pielenhofen-Adlersberg. Auf der anderen Seite muss Wenzenbach an Ostern nur ein Mal ran und kann der Partie gelassen entgegenblicken. Nichtsdestotrotz wollen die Brandl-Mannen Platz 3 verteidigen und so im Optimalfall dreifach punkten. Zumal man mit dem Gegner ja noch eine kleine Rechnung offen hat.





Morgen, 15:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach FC Tegernheim Tegernheim 15:00 live PUSH



Hinspiel: 1:2. Für ein Quartett an Mannschaften geht es bis zum Saisonende im Grunde genommen nur noch um die goldene Ananas. Dazu zählen der TB/ASV Regenstauf (6., 39) und Tabellennachbar FC Viehhausen (5., 41). Hier wie dort ist der Klassenerhalt fixiert und nach ganz oben ist der Zug längst abgefahren. Dieser Umstand dürfte beide Mannschaften aber nicht daran hindern, in den restlichen Spielen weiter Vollgas zu geben. Es ist von einem typischen 50/50-Spiel auszugehen, wobei die aktuelle Form für die Hausherren spricht. Während Regenstauf im neuen Jahr noch ungeschlagen ist (4/2/0), verlor Viehhausen drei der letzten vier Spiele. Die „Blitzer“ müssen am Ostermontag erneut zu Hause ran, holen dann gegen Prüfening nach.







Hinspiel: 2:1. Zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig: Das 2:2-Remis in einem hitzigen Derby gegen Hainsacker hat den FC Pielenhofen-Adlersberg (15., 19) nicht weitergebracht. Allmählich muss der Blick auch gen Bezirksliga Nord gehen. Grund: der schlechtere der beiden Tabellen-15. beißt am Saisonende in den sauren Apfel und muss direkt absteigen. Hier sind Pielenhofen und Nord-Vertreter FV Vilseck (18 Punkte bei einem Spiel weniger) im Moment nahezu gleichauf. Am so wichtigen Oster-Wochenende bekommt es die Allgeier-Truppe erst mit dem FC Thalmassing (7., 36) und anschließend mit Breitenbrunn zu tun. Da müssen zwei Siege her, ansonsten kann sich der FCP die direkte Rettung abschminken. Gegner 1 aus Thalmassing ist so gut wie durch und brennt auf den finalen Schritt zum Liga-Erhalt.





Morgen, 15:30 Uhr SpVgg Ramspau Ramspau FSV Prüfening Prüfening 15:30 PUSH



Hinspiel: 2:4. Während die Verantwortlichen der SpVgg Ramspau (11., 28) bei der Trainersuche für die kommende Saison fündig wurden, haben die Fußballer ein immens wichtiges Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust. Es kommt der unmittelbare Tabellennachbar FSV Prüfening (10., 30) ans Naab-Ufer. Fakt ist: Die Petz-Mannen brauchen dringend Zählbares, um den Mini-Vorsprung auf die Relegationszone zu wahren bzw. im Optimalfall auszubauen. Druck verspüren aber auch die Gäste. Aus den beiden Oster-Matches gegen Ramspau und Regenstauf wollen Nico Beigangs Jung so viele Zähler wie irgend möglich einheimsen. Gleichzeitig will sich der FSV von der jüngsten 0:1-Heimniederlage gegen Kareth II rehabilitieren.







Hinspiel: 0:7. Einen rabenschwarzen Tag erlebte der Sportclub (12., 27) Mitte September in Ettmannsdorf. Mit 0:7 gerieten die Regensburger beim damaligen Rang-Vorletzten unter die Räder. Wiedergutmachung ist angesagt! Zumal der Gastgeber ja noch aus einem anderen Aspekt die Punkte braucht, hat er aktuell doch nur ein Pünktchen Vorsprung zur Gefahrenzone. Aber da wäre natürlich auch noch der SV Schwandorf-Ettmannsdorf II (14., 24). Im Laufe der Saison und speziell nach der Winterpause zeigt sich die Mannschaft von Trainer Marcel Maltsev formverbessert. Den anfänglichen Stempel als Schießbude der Liga konnte man ablegen. Das Motto für Samstag ist klar: verlieren verboten. Im Falle eines Auswärtssieges würde der SVSE sogar den dann punktgleichen Sportclub überholen.





Am Ostermontag holen nach:

















Mo., 21.04.2025, 15:00 Uhr SpVgg Hainsacker Hainsacker FC Tegernheim Tegernheim 15:00 live PUSH