Big Points im Tabellenkeller: Brachstedt sorgt für eine Überraschung

Kann Schlusslicht LSG Lieskau gegen den Spitzenreiter für eine faustdicke Überraschung sorgen? Welcher Torjäger drückt dem Duell zwischen dem FSV Bennstedt und dem SV Blau-Weiß Farnstädt seinen Stempel auf? Und wer gewinnt das Derby am Sonntag? Diese Fragen stellen sich vor dem 22. Spieltag in der LOTTO-Landesliga Süd. Die erste Überraschung hat es schon am Freitagabend gegeben.

Big Points im Tabellenkeller hat die SG Blau-Weiß Brachstedt am Freitagabend eingefahren. Zu Gast beim drittplatzierten CFC Germania überraschten die Blau-Weißen mit einem 3:0-Auswärtssieg, durch den sie die Abstiegsränge der LOTTO-Landesliga Süd vorerst hinter sich ließen. Tim Jonietz (4., 44.) und Roberto Ritter erzielten dabei die Treffer für die Brachstedter, die nach dem 2:0 im Hinspiel somit auch das zweite Saisonduell mit Köthen für sich entscheiden konnten.

Mit einem starken Start ins neue Jahr hat der SV Edelweiß Arnstedt wichtige Zähler im Abstiegskampf eingefahren. Zuletzt jedoch blieben die Edelweißen dreimal in Folge punktlos. Ändert sich dies gegen den VfB Gräfenhainichen? Vor dessen jüngster Heimniederlage gegen den FSV Bennstedt (2:3) hatte der starke Aufsteiger vier Siege in Folge geholt.

Für den Klassenerhalt des TSV Blau-Weiß Brehna spricht aktuell wenig. Fünfmal in Folge gingen die Blau-Weißen als Verlierer vom Platz, 35 (!) Gegentreffer kassierten sie in diesen Partien. Langsam müssen wieder Punkte her, um das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren - bestenfalls schon am Sonnabend daheim gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst.

In der Auswärtstabelle der LOTTO-Landesliga Süd liegt der SC Naumburg auf dem Schlussrang. Erst vier Punkte konnten die Naumburger bis dato in der Ferne einfahren - weshalb sie derzeit nur knapp über dem Strich stehen. Gibt es am Sonnabend zu Gast bei Turbine Halle drei Punkte? Es wäre der erste Auswärtssieg seit Ende August.

Mit 53 Treffern stellt der TSV Leuna in der laufenden Saison hinter Tabellenführer SG Reppichau die bisher zweitbeste Offensive der Süd-Staffel. Bleibt der Angriff auch am Sonnabend heiß? Dann geht es zum 1. FC Zeitz, der in den vergangenen fünf Partien nur vier Gegentore zuließ.

Zum Duell einiger der Toptorjäger der LOTTO-Landesliga Süd kommt es am Samstag bei der Begegnung zwischen dem FSV Bennstedt und dem SV Blau-Weiß Bennstedt. Mit Sebastian Schaffrath (16 Tore) und Dustin Jurkiewicz (15) auf Seiten der Hausherren und Martin Keilhaupt (16) bei den Gästen könnten drei der Top-Fünf-Angreifer zum Einsatz kommen. Wer von ihnen kann diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken?

Heute, 15:00 Uhr SG Reppichau Reppichau LSG Lieskau Lieskau 15:00 live PUSH

Rein tabellarisch betrachtet ist es ein denkbar ungleiches Duell: Primus SG Reppichau empfängt am Sonnabend das Schlusslicht LSG Lieskau. Im Hinspiel konnte der Tabellenführer einen souveränen 4:1-Erfolg einfahren. Doch können die Lieskauer dieses Mal für eine faustdicke Überraschung sorgen?