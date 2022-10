Big Points im Loch gehalten

„Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“ resümierte Coach Hilger nach der Partie und fügte hinzu, „würden wir in jedem Spiel diese Leistung abrufen, würden wir vielleicht noch ein, zwei Plätze höher stehen in der Tabelle“.

Hilgers Truppe hatte sich viel Vorgenommen und presste den Gegner aus Vernich sehr hoch. Bereits in der 8 Spielminute konnte sich Sefedin das Spielgerät eines Vernicher Abwehrsoldaten entledigen und aus 16 Metern im Tor versenken. Vernich war davon weniger beeindruckt und versuchte Ihrerseits Ihr Spiel weiter aufzuziehen. Die einen glatten Kunstrasen gewohnten Gäste versuchten mit langen Bällen Ihren gefährlichsten Torgarant Steinfeld ins Spiel zu bringen, jedoch konnte die sehr aufmerksame Frauenberger Defensive die Vorstöße vereiteln. In der 19 Minute legt Sefedin auf Dujmovic und der erhöht auf 2:0. Nur vier Minuten später ein ähnliches Bild. Sefedin legt auf Dujmovic und der prügelt das Spielgerät über die Linie. 3:0 nach 23 Minuten. Die Gäste aus Vernich wussten überhaupt nicht mehr, was hier gerade im Loch geschieht. Vernichs Jaecks nahm das Wort Anstoß wörtlich und versuchte mit dem Pfiff einen direkten Schuss auf das Frauenberger Gehäuse, konnte aber den heute aufmerksamen und gut aufgelegten Keeper Lamb nicht wirklich in Bredouille bringen. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Gäste aus Vernich über Standards gefährlich. Lediglich Steinfeld konnte dabei gefährlich agieren, bei einem Abschluss an die Latte. Ansonsten konnte die Frauenberger Defensive alles verteidigen.

Nach dem Pausentee ließen die heimischen die Zügel noch etwas locker und das wurde in der 58. Minute bestraft. Nach dem Motto „klär du!“- „nein klär du!“ konnte die Frauenberger Abwehr den Ball nicht klären, was sich Vernichs Angreifer Steinfeld nicht lange angucken wollte, holte sich die Pille und legte auf Pfennig, der ohne langes Überlegen zum Anschluss traf. Vernich schnupperte nochmal Morgenluft und hatte es jetzt eilig, aber nur zwei Minuten nach dem Anschlusstreffer war Dujmovic nach Vorlage Sefedin wieder zur Stelle. Der drei Tore abstand war wieder da und für die Gäste kam es noch härter. Diesmal legt Dujmovic auf Sefedin und der erhöht auf 5:1 für seine Farben. Der Jubel war jetzt groß, aber Vernich spielte weiter nach vorne. In der 67. Minute scheiterte Jaecks noch im eins gegen eins an Lamb. Die folgende Ecke landete bei Jaecks, der konnte dann sehenswert das Leder im Frauenberger Tor unterbringen. 5:2 nach 68. Minuten. Frauenberg spielte weiter nach vorne und vergab noch etliche Torchancen, die Gäste waren auf Ergebniskosmetik aus. Dann kam es noch schlimmer für Vernich. Keeper Schöne musste verletzt runter und weil sich vor dem Spiel der eigentliche Torwart Meyer auch schon verletzt hatte, musste jetzt Stürmer Steinfeld in die Kiste und der machte seinen Job durchaus gut. Steinfeld zeigte gute Paraden und war mit Ausschlaggebend, dass das Ergebnis nicht höher ausfiel. Lediglich in der 85. Minute musste sich Steinfeld geschlagen geben, als Brkic R. Uedelhoven in Szene gesetzt hat und der zum 6:2 traf, was dann auch der Schlusspunkt war.