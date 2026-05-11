Big Points im Klassenerhaltskampf

– Foto: IMAGO

Eintracht Braunschweig hat am vorletzten Spieltag einen enorm wichtigen Heimsieg eingefahren. Vor ausverkauftem Haus im EINTRACHT-STADION setzten sich die Löwen nach einer engagierten Leistung mit 2:1 gegen Dynamo Dresden durch. Florian Flick und Faride Alidou sorgten mit ihren Treffern für die zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung, ehe Stefan Kutschke die Schlussphase noch einmal spannend machte.

Die erste echte Torchance nutzten die Gastgeber dann direkt zur Führung. Nach Vorarbeit von Max Marie und Lino Tempelmann landete ein abgewehrter Ball bei Florian Flick, der überlegt zum 1:0 einschob (20.).

Beide Mannschaften starteten mit viel Intensität in die Begegnung und lieferten sich von Beginn an zahlreiche Zweikämpfe im Mittelfeld. Die Eintracht suchte immer wieder den Weg nach vorne, während Dresden zunächst kaum Räume zuließ.

Kurz nach Wiederbeginn legte Braunschweig nach. Fabio Kaufmann brachte eine scharfe Hereingabe in den Fünfmeterraum, wo Faride Alidou aufmerksam blieb und den Ball zum 2:0 über die Linie drückte (50.).

Dresden reagierte prompt, doch Thorben Hoffmann verhinderte mit einer starken Parade gegen Vincent Vermeij den schnellen Ausgleich. Insgesamt blieb die Partie intensiv, ohne viele klare Möglichkeiten hervorzubringen. Die Löwen verteidigten konzentriert und nahmen die knappe Führung verdient mit in die Halbzeit.

Die Eintracht blieb auch danach mutig und suchte weiter offensive Lösungen. Mitte der zweiten Hälfte bekam Dresden jedoch die große Chance auf den Anschluss. Nach VAR-Eingriff entschied Schiedsrichter Christian Dingert auf Strafstoß für die Gäste. Stefan Kutschke trat an, scheiterte aber an Thorben Hoffmann, der die Ecke ahnte und den Elfmeter stark parierte (67.).

Es war eine Schlüsselszene in einer Phase, in der die Löwen dem dritten Treffer näher waren als Dresden dem Anschluss. Sowohl Johan Gómez als auch Erencan Yardimci ließen weitere Möglichkeiten ungenutzt.

Zittern bis zum Abpfiff

In der Schlussphase wurde es dennoch noch einmal hektisch. Nach einer Ecke verkürzte Kutschke per Kopf auf 1:2 (86.) und sorgte für eine nervenaufreibende Schlussphase.

Dresden drängte in der langen Nachspielzeit auf den Ausgleich und kam durch Tony Menzel beinahe noch zum 2:2, doch dessen Kopfball landete an der Latte. Auf der anderen Seite verpasste Sidney Raebiger mit einem Distanzversuch auf das verwaiste Tor die endgültige Entscheidung nur knapp.

Am Ende brachte die Eintracht den Vorsprung jedoch über die Zeit und feierte einen immens wichtigen Heimsieg.

Mit dem Erfolg gegen Dynamo hat Braunschweig im Kampf um den Klassenerhalt einen großen Schritt gemacht. Die Ausgangslage vor dem Saisonfinale verbessert sich spürbar, entschieden ist allerdings noch nichts.

Nun wartet am letzten Spieltag die wohl schwerstmögliche Aufgabe: Auswärts beim frischgebackenen Zweitligameister und Bundesliga-Aufsteiger in Gelsenkirchen wollen die Löwen den entscheidenden Schritt zum Ligaverbleib gehen.