Big Points im Keller - Tiefenbach lebt noch

Nach der bitteren Derbypleite in Kronwinkl hat der TSV Tiefenbach im viertletzten Saisonspiel die richtige Antwort geliefert. Im direkten Kellerduell gegen die (SG) Weihmichl/Neuhausen setzte sich die Elf mit 3:2 durch und hält damit die Hoffnung im Abstiegskampf am Leben.
Die Ausgangslage war klar: Verlieren verboten. Doch auf dem Platz zeigte sich zunächst ein anderes Bild. Tiefenbach verschlief die ersten 20 Minuten komplett und ließ die Gäste aus Weihmichl verdient in Führung gehen. Danach verflachte die Partie zusehends – bis zur Halbzeit lief auf beiden Seiten wenig zusammen. Viele Ballverluste, kaum Struktur und ein insgesamt hektisches Spiel prägten diese Phase.
Nach dem Seitenwechsel kam der TSV deutlich entschlossener aus der Kabine und übernahm mehr und mehr die Initiative. Doch wie es im Fußball oft so ist, fiel ausgerechnet in dieser Phase das nächste Tor – und was für eines: Ein echter „Sonntagsschuss“ am Samstagnachmittag bedeutete das 0:2 aus Sicht der Hausherren.
Von Schockstarre war jedoch nichts zu sehen. Tiefenbach spielte weiter mutig nach vorne – und dann kam die Zeit des Torjägers, ganz im Stil eines Roberto Soffietti. Mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 war der Glaube endgültig zurück. Kurz darauf der nächste Aufreger: Nach einem Foulspiel an Spielertrainer Aimer zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und entschied auf Elfmeter für den TSV– sehr zum Unverständnis der Gäste.
Die Emotionen kochten hoch, die Partie wurde hitziger – und Weihmichl schwächte sich in dieser Phase selbst: Gleich zwei Spieler mussten mit einer Zehn-Minuten-Strafe wegen zu heftigem Reklamieren vom Feld. In Überzahl schlug dann die Stunde von Roberto Soffietti endgültig. Innerhalb von nur 15 Minuten vollendete er seinen Dreierpack und drehte die Partie im Alleingang zugunsten des TSV. In der letzten Minute hatte der Goalgetter sogar noch das 4-2 auf dem Fuss aber diesmal war die Hintermannschaft der Gäste im Glück.
Kurzes Aufatmen im Lager des TSV Tiefenbach. Doch der Blick auf die Sonntagsspiele machte schnell klar: Dieser Dreier war lebensnotwendig. Im engen Tabellenkeller bleibt die Situation weiterhin extrem angespannt, mehrere Teams liegen dicht beieinander. Auch "Team Bologna" konnte nach langer Durstrecke wieder einen Sieg verbuchen und machte es der Erstvertretung nach und gewann mit 3-2 - Glückwunsch hier an Interimscoach Tobias Sager zum Einstandssieg.
Für die Grünweißen steht damit bereits das nächste Endspiel an: Am kommenden Wochenende geht es im nächsten direkten Duell um wichtige Punkte nach Gündlkofen – erneut ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.