Big Points im Keller - Tiefenbach lebt noch von Markus Poisl · Heute, 08:54 Uhr · 0 Leser

Nach der bitteren Derbypleite in Kronwinkl hat der TSV Tiefenbach im viertletzten Saisonspiel die richtige Antwort geliefert. Im direkten Kellerduell gegen die (SG) Weihmichl/Neuhausen setzte sich die Elf mit 3:2 durch und hält damit die Hoffnung im Abstiegskampf am Leben. Die Ausgangslage war klar: Verlieren verboten. Doch auf dem Platz zeigte sich zunächst ein anderes Bild. Tiefenbach verschlief die ersten 20 Minuten komplett und ließ die Gäste aus Weihmichl verdient in Führung gehen. Danach verflachte die Partie zusehends – bis zur Halbzeit lief auf beiden Seiten wenig zusammen. Viele Ballverluste, kaum Struktur und ein insgesamt hektisches Spiel prägten diese Phase.

Nach dem Seitenwechsel kam der TSV deutlich entschlossener aus der Kabine und übernahm mehr und mehr die Initiative. Doch wie es im Fußball oft so ist, fiel ausgerechnet in dieser Phase das nächste Tor – und was für eines: Ein echter „Sonntagsschuss“ am Samstagnachmittag bedeutete das 0:2 aus Sicht der Hausherren. Von Schockstarre war jedoch nichts zu sehen. Tiefenbach spielte weiter mutig nach vorne – und dann kam die Zeit des Torjägers, ganz im Stil eines Roberto Soffietti. Mit dem Anschlusstreffer zum 1:2 war der Glaube endgültig zurück. Kurz darauf der nächste Aufreger: Nach einem Foulspiel an Spielertrainer Aimer zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt und entschied auf Elfmeter für den TSV– sehr zum Unverständnis der Gäste.