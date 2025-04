Big Points im Keller? "Erwarte ein Fifty-Fifty-Spiel"

Im Kampf um den Klassenerhalt in der Mittelrheinliga kommt es am Sonntag zu einem richtungsweisenden Duell: Der FC Hürth empfängt den nur zwei Punkte schlechteren FC Pesch. Beide Teams wollen im direkten Vergleich Boden gutmachen – der Druck steigt.

„Sonntag steht mehr oder weniger ein Derby an, auch wenn es jetzt nicht im Kölner Raum ist“, sagt Pescher Trainer Abdullah Keseroglu vor dem Spiel beim Zehnten der Tabelle. Die Hürther sind seit fünf Partien sieglos, das Hinspiel endete 1:1. „Mit einem Sieg können wir vorbeiziehen. Das ist eine sehr gute Chance für uns, um uns etwas abzusetzen.“

Während die Elf von Trainer Oliver Heitmann zunehmend den Blick nach unten richten muss, ist man in Pesch längst auf Abstiegskampf eingestellt. "Unser Ziel war immer Klassenerhalt. Nichtsdestotrotz gehen wir in jedes Spiel, egal gegen welchen Gegner, mit dem Willen, das Spiel zu gewinnen“, so Keseroglu.

Ein Selbstläufer wird es nicht: „Der Gegner ist individuell gut besetzt, die sind auch in der Lage, jede Mannschaft zu ärgern. Deswegen erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe, ein Fifty-Fifty-Spiel.“