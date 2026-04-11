Big Points im Keller SV Rödinghausen gewinnt souverän in Bochholt von Pascal Brinkmann · Heute, 15:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jochen Classen, Karl-Heinz Ric

Im Stadion am Hünting erlebten die Zuschauer einen einseitigen Nachmittag: Der SV Rödinghausen gewann hochverdient mit 4:0 beim 1. FC Bocholt und verschaffte sich damit wichtige Luft im Tabellenkeller.

Von Beginn an fanden die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel. Der 1. FC Bocholt agierte in der Anfangsphase ungewohnt fehleranfällig, leistete sich einfache Ballverluste und wirkte in vielen Situationen unkonzentriert. Rödinghausen hingegen präsentierte sich taktisch diszipliniert, stand defensiv äußerst stabil und wartete geduldig auf Umschaltmomente. Dieser Matchplan ging voll auf. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Immer wieder kam Rödinghausen nach Ballgewinnen schnell in die Tiefe und brachte die Bocholter Hintermannschaft in große Schwierigkeiten. Die 2:0-Führung zur Pause war folgerichtig und hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher ausfallen können.