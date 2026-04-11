Big Points im Keller

Im Stadion am Hünting erlebten die Zuschauer einen einseitigen Nachmittag: Der SV Rödinghausen gewann hochverdient mit 4:0 beim 1. FC Bocholt und verschaffte sich damit wichtige Luft im Tabellenkeller.
Von Beginn an fanden die Gastgeber überhaupt nicht ins Spiel. Der 1. FC Bocholt agierte in der Anfangsphase ungewohnt fehleranfällig, leistete sich einfache Ballverluste und wirkte in vielen Situationen unkonzentriert. Rödinghausen hingegen präsentierte sich taktisch diszipliniert, stand defensiv äußerst stabil und wartete geduldig auf Umschaltmomente.
Dieser Matchplan ging voll auf. Die Gäste nutzten ihre Chancen konsequent und stellten bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Immer wieder kam Rödinghausen nach Ballgewinnen schnell in die Tiefe und brachte die Bocholter Hintermannschaft in große Schwierigkeiten. Die 2:0-Führung zur Pause war folgerichtig und hätte bei besserer Chancenverwertung sogar noch höher ausfallen können.
Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Bocholt fand weiterhin keine Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste und offenbarte große Lücken im eigenen Defensivverhalten. Rödinghausen blieb zielstrebig, setzte nach und erhöhte schließlich auf 4:0. Spätestens mit dem vierten Treffer war die Partie endgültig entschieden.
Während bei den Hausherren die Köpfe mehr und mehr nach unten gingen und die Stimmung im Stadion spürbar kippte, spielte Rödinghausen die Begegnung souverän zu Ende. Die Gäste überzeugten über die gesamte Spielzeit mit Struktur, Effizienz und der klar besseren Spielanlage.
Am Ende steht ein auch in der Höhe verdienter 4:0-Erfolg für Rödinghausen, das sich damit im Abstiegskampf wichtige Punkte sichert. Der 1. FC Bocholt hingegen muss diese deutliche Niederlage schnell aufarbeiten – eine Leistungssteigerung ist in den kommenden Spielen dringend erforderlich.
1. FC Bocholt – SV Rödinghausen 0:4
Tore: 0:1 Tim Corsten (18.), 0:2 Eduard Probst (28.), 0:3 Marius Bauer (53.), 0:4 Eduard Probst (67.)