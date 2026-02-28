Big Points im Abstiegskampf – SpVg. Porz setzt ein weiteres Zeichen! von SpVg. Porz · Heute, 22:15 Uhr · 0 Leser

Strahlende Gesichter auf Porzer Seite: Daniel Spiegel, Raphael Kaik, Luca Fünfzig – Foto: SpVg. Porz

Wenn der Wind im Abstiegskampf rau wird, braucht es Mannschaften, die dagegenhalten. Genau das tat die SpVg. Porz – und wie. Mit einem abgeklärten 2:0-Auswärtssieg bei den Sportfreunden Düren sicherte sich das Team von Trainer Jonas Wendt nicht nur drei Punkte, sondern vor allem eines: Luft. Durch die gleichzeitige Niederlage von Teutonia Weiden wächst der Vorsprung auf die Abstiegszone auf beachtliche elf Punkte. Die Ausgangslage war brisant. Düren, als Aufsteiger tief im Tabellenkeller, brauchte jeden Punkt. Porz ebenfalls – allerdings, um sich endgültig vom Tabellenende abzusetzen. Entsprechend vorsichtig begann die Partie.

Die erste Halbzeit war geprägt von Respekt, Nervosität und viel Taktik. Beide Teams standen defensiv stabil, doch im Angriff fehlte die Entschlossenheit. Porz wirkte zunächst zu umständlich, klare Chancen blieben Mangelware. Düren kam nach rund 15 Minuten zur ersten gefährlichen Aktion – ein früher Rückstand hätte dem Spiel eine ganz andere Richtung geben können. Auf der anderen Seite zeigte sich Porz zwar organisiert, aber noch ohne Durchschlagskraft. Und bei einem Lattentreffer Dürens unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff kam noch das nötige Spielglück dazu. Es ging ohne Tore in die Pause.