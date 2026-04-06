Big Points im Abstiegskampf: Langengeisling schlägt Gerolfing verdient

Geislinger Jubel. Nach dem 1:0 feiern (v.l.) Lucas Seeholzer, Kilian Kaiser, Kilian Stenzel, Torschütze Rafael Jorge und Sebastian Schubert. Schiedsrichter Julian Dunkel hatte die Partie bestens im Griff. – Foto: Christian Riedel

Das 3:0 (1:0) des FC Langengeisling gegen den FC Gerolfing bedeutete nicht nur den vierten Sieg in Folge. Die Zuschauer sahen zudem eine Partie auf hohem Bezirksliga-Niveau, in der der FCL einen Start nach Maß erwischte.

So mancher Gast hatte seinen Platz noch gar nicht eingenommen, da stürmte Rafael Jorge über die linke Strafraumseite und setzte den Ball zur Führung ins lange Eck (4.) – mustergültig vorbereitet von Lenny Gremm. Überhaupt hielt sich keine der beiden Mannschaften mit Mittelfeldgeplänkel auf.

Die Gäste, bei denen Ex-Profi Christian Träsch fehlte, kamen mehrmals gefährlich in den Strafraum. Einmal fehlten Kapitän Philipp Haunschild nur ein paar Zentimeter zum Abschluss. Ein anderes Mal klärte Langengeislings Keeper Michael Hierl vor dem Strafraum gegen den anstürmenden Anastasios Porfyriadis. Vor allem über die linke Angriffsseite und Timo Kraus machte der FCG viel Betrieb; einmal wusste sich Kilian Kaiser nur mit einem Foul kurz vor der Strafraumgrenze zu helfen. Der Freistoß brachte jedoch nichts ein. Hierl ließ sich danach auch weder von einem Schuss ins kurze Eck noch von einem Aufsetzer überlisten.

Noch gefährlicher waren allerdings die Geislinger. Nach einem Traumpass von rechts durch Sebastian Schubert verpasste Max Birnbeck frei vor Keeper Michael Oblinger (20.). Kurz darauf schoss Gremm aus 14 Metern über das Tor. Mit blitzschnellem Umschalten brachte der FCL den Gegner immer wieder in Verlegenheit – und mit konsequentem Nachsetzen wie in der 44. Minute, als sich Sebastian Schubert überragend auf rechts durchsetzte und nach innen passte, wo Gremm den Ball zum 2:0 über die Linie drückte.

Auch im zweiten Durchgang ging es munter weiter. Gerolfing spielte weiter einen gefälligen Ball, Geisling war jedoch zielstrebiger. Jorge setzte sich auf der linken Seite durch und schoss knapp über das Tor (57.). Dann wurde Gremms Schuss im letzten Moment geblockt. Den anschließenden Eckball zog Max Maier auf den langen Pfosten, wo Philipp Maiberger auf Schubert ablegte, der volley zum 3:0 traf (60.).

Aus zentraler Position verpasste Gremm zweimal die endgültige Entscheidung (67./68.). Auf der Gegenseite machte es Keeper Hierl noch einmal spannend, als er im Strafraum gegen Altay den Ball verlor, dieser jedoch den leeren Kasten aus spitzem Winkel verfehlte (72.). Der FCL verlegte sich anschließend aufs Kontern, spielte diese Möglichkeiten jedoch nicht konsequent aus. Selbst aus einer 5:2-Überzahl wusste er keinen Nutzen zu ziehen. Entscheidend war das aber nicht mehr.