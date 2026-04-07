Big Points im Abstiegskampf: Ebersberg gewinnt in Aschau

Ebersberger Siegerjubel in der Kabine nach dem 2:1-Auswärtssieg in Aschau. – Foto: verein

Doch dann nahm die Partie noch einmal eine Wendung, nach der die Mannschaft von Michael Hieber als Gewinner Ostern feiern durfte. „Die letzte Minute war natürlich ein Auf und Ab und sehr emotional“, gab der Coach nach dem 2:1 (0:0)-Triumph Einblick in sein Seelenleben, das einer Achterbahnfahrt glich.

Die letzten Minuten des Fußballduells zwischen dem SV Aschau/Inn und dem TSV Ebersberg wirbelten den Tabellenkeller der Bezirksliga Ost ordentlich durcheinander. Nachdem es in der 88. und 89. Minute turbulent zuging, rutschten die Gäste kurzzeitig auf den letzten Platz ab und sahen wie die großen Verlierer des Spieltags aus.

Aber immer der Reihe nach: Nikita Posmashnyi hatte Ebersberg nach einem Gassenpass von Lusilawo Kisungu im Kellerduell in der 71. Minute in Führung geschossen. Aschau operierte in der Folge mit vielen langen Bällen in den Strafraum. Bei dieser Taktik spielte es auch keine große Rolle, dass die Gastgeber nach einer Zeitstrafe für Daniel Steinhauer (83.) in Unterzahl gegen die Niederlage ankämpften.

Einer dieser vielen weiten Schläge war es, der in der 88. Minute im Getümmel vor den Füßen des eingewechselten Johannes Asanger landete, der zum 1:1 einschoss. In diesem Moment war Ebersberg eigentlich erledigt, denn der späte Ausgleich hätte im direkten Duell gegen einen Abstiegskonkurrenten fatale Folgen haben können, da parallel auch der Tabellenletzte Siegsdorf gegen den TSV Ampfing 1:0 gewann.

Während Ebersberg nach dem Nackenschlag nicht kollabierte, wollte Aschau zu viel – und lief ins offene Messer. Hieber beschrieb die Naivität politisch korrekt folgendermaßen: „Dadurch, dass Aschau sehr mutig war, waren wir am Ende tatsächlich mit einer Überzahl im gegnerischen Strafraum.“ Thomas Grünwald kreierte die Situation und dessen Flanke vollendete Maximilian Volk, indem er den Ball im vollen Lauf stoppte und anschließend volley platziert zum 2:1 ins lange Eck setzte (89.).

„Das war ein super Tor, wie er ihn macht“, lobte Hieber den Schuss, der womöglich der Saison noch ein versöhnliches Ende bescheren könnte. „Auf unserer ausgerufenen Reise haben wir jetzt das zweite von acht Spielen gewonnen“, bilanzierte der Trainer.

Dass Ebersberg am Ende feiern durfte, hatten sie jedoch Torhüter Lukas Schmidmaier zu verdanken. Nach dem 2:1 hatte Aschau noch eine Chance, und die vereitelte der junge Keeper mit einer derartigen Glanzparade, dass Hieber ihn zum „Man of the Match“ kürte. „Das war die Aktion des Spiels. Solch eine Parade ist nicht zu erwarten“, staunte sein Trainer auch weit nach Abpfiff noch darüber, wie der 23-Jährige schon überwunden schien, aber dennoch den Ball mit dem Fuß reflexartig über die Latte lenkte. Mit dieser Monsterparade sorgte er dafür, dass der TSV Ebersberg die Heimreise mit Big Points im Gepäck antrat.