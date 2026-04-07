Big Points im Abstiegskampf

Was für ein Abend. Was für ein Signal.
Die SPG Nordweststadt hat im Kampf um den Klassenerhalt ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den GSK Karlsruhe mit 7:2 (3:1) besiegt. In einer Partie, in der für uns so viel auf dem Spiel stand, zeigte die Mannschaft genau das, was man im Abstiegskampf braucht: Leidenschaft, Mut, Zusammenhalt und absolute Entschlossenheit.
Von Beginn an war spürbar, dass die Jungs diesen Sieg unbedingt wollten. Wir warfen alles rein, gingen energisch in die Zweikämpfe und belohnten uns in der 15. Minute mit dem 1:0 durch Sascha Thome. Zwar kam GSK Karlsruhe noch einmal zum Ausgleich, doch unsere Mannschaft ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Die Antwort war die eines Teams, das verstanden hat, worum es geht.
Mit großer Moral und viel Offensivdrang stellten wir noch vor der Pause die Weichen auf Sieg. Pascal Schorb brachte uns wieder in Führung, ehe Cornelius Wirth kurz darauf auf 3:1 erhöhte. Dieser Doppelschlag war enorm wichtig — nicht nur für das Ergebnis, sondern auch für den Kopf.
Nach dem Seitenwechsel ließ die SPG keinen Zweifel mehr daran, wer an diesem Abend den Platz als Sieger verlassen würde. Amine Allaga traf doppelt und sorgte mit seinen Toren zum 4:1 und 5:1 für die Vorentscheidung. Auch als der Gegner noch einmal verkürzen konnte, blieb unsere Mannschaft voll da, hielt den Druck hoch und spielte weiter mutig nach vorne.
In der Schlussphase krönte sich die Mannschaft endgültig für einen leidenschaftlichen Auftritt. Yannik Rastetter traf zum 6:2, Eren Cem Dabanli setzte mit dem 7:2 den Schlusspunkt unter einen Abend, der uns allen Mut machen muss.
Dieser Sieg ist mehr als nur ein Dreier. Er ist ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass diese Mannschaft lebt, dass sie sich wehrt und dass sie im Abstiegskampf noch lange nicht aufgegeben hat. Genau solche Auftritte brauchen wir in dieser Phase der Saison.