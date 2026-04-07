Big Points im Abstiegskampf von Sascha Thome · Heute, 10:59 Uhr · 0 Leser

Was für ein Abend. Was für ein Signal.

Die SPG Nordweststadt hat im Kampf um den Klassenerhalt ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und den GSK Karlsruhe mit 7:2 (3:1) besiegt. In einer Partie, in der für uns so viel auf dem Spiel stand, zeigte die Mannschaft genau das, was man im Abstiegskampf braucht: Leidenschaft, Mut, Zusammenhalt und absolute Entschlossenheit.

Von Beginn an war spürbar, dass die Jungs diesen Sieg unbedingt wollten. Wir warfen alles rein, gingen energisch in die Zweikämpfe und belohnten uns in der 15. Minute mit dem 1:0 durch Sascha Thome. Zwar kam GSK Karlsruhe noch einmal zum Ausgleich, doch unsere Mannschaft ließ sich davon überhaupt nicht beeindrucken. Im Gegenteil: Die Antwort war die eines Teams, das verstanden hat, worum es geht. Mit großer Moral und viel Offensivdrang stellten wir noch vor der Pause die Weichen auf Sieg. Pascal Schorb brachte uns wieder in Führung, ehe Cornelius Wirth kurz darauf auf 3:1 erhöhte. Dieser Doppelschlag war enorm wichtig — nicht nur für das Ergebnis, sondern auch für den Kopf.