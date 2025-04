Big Points im Abstiegskampf: 13 Treffer bei Verbandsliga-Kellerduell

Diesen Ostermontag werden die 75 Zuschauer der Verbandsliga-Partie zwischen dem SV 09 Staßfurt und dem SSV 80 Gardelegen wohl noch lange in Erinnerung behalten. Stolze 13 Treffer fielen im Kellerduell der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Am Ende jubelten die Gäste aus der Altmark über einen wichtigen 8:5-Erfolg beim Schlusslicht.

Dabei begann das muntere Toreschießen schon in der Anfangsphase. In der zweiten Minute brachte Amon van Linthout die Staßfurter in Führung. Zur Halbstundenmarke drehten die Gäste die Partie zwar durch Steven Beck (21.) und Mika Helmuth (30.), doch Laurenz Hoffmann antwortete prompt (31.). Dennoch: Schon zur Pause setzten sich die Gardeleger ab. David Scheinert (39.), Daniel Stehr (43.) und erneut Scheinert (45.+1) stellten auf 5:2.